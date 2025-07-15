Эксперт рассказал, какими последствиями чревато затопление машины ливнем

Ян Хайцеэр: Проезд по затопленному участку может закончиться ремонтом мотора

Проезд на автомобиле по затопленному участку дороги во время сильных дождей может привести к гидроудару, который довольно часто становится причиной поломки двигателя, а также к неприятностям с электроникой в случае попадания воды в салон.

Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он отметил, что наиболее уязвимыми в таких условиях являются салон и электронные блоки, поскольку влага может вызвать окисление всех электрических приборов и соединений, что приведет к множеству неисправностей, обнаружение которых будет представлять сложность.

Если автомобиль был затоплен, Хайцеэр рекомендует эвакуировать его с помощью эвакуатора с погрузчиком в технический центр, где необходимо полностью разобрать салон и как следует просушить машину, идеальным вариантом будет использование сушильной камеры.

Эксперт также предупредил, что попадание воды в двигатель через воздухозаборник может спровоцировать гидроудар, особенно для дизельных двигателей, в то время как бензиновым двигателям иногда удается избежать серьезных повреждений. Последствия могут обернуться капитальным ремонтом или полной заменой двигателя.

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Источник: Газета.Ru