Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» организовал эколого-просветительский проект

«Газпромнефть – смазочные материалы», «Птичья гавань» и «Аргументы и факты» представили совместный мультимедийный проект – онлайн-прогулку по природному парку

Все желающие могут исследовать интерактивную карту, пройти экспресс-курс по орнитологии, проверить свои знания о пернатых в тематическом квизе и узнать интересные факты об обитателях «Птичьей гавани», где на территории в 113 гектаров нашли свой дом более 100 видов птиц и млекопитающих.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец назвал основной задачей экологических проектов компании повышение культуры осознанного природопользования и ответственности за окружающую среду.

«Мы берем в помощь современные технологии, чтобы говорить об этом на языке, понятном и интересном для людей всех возрастов, в том числе для детей и молодежи», – отметил он.

Мультимедийный проект стал новым этапом партнерства «Газпромнефть-СМ» и «Птичьей гавани». В парке ежегодно проводятся субботники, здесь открылся музей природы, был издан первый в Омской области справочник птиц и разработан цифровой путеводитель «Узнай редкую птицу».

Директор природного парка «Птичья гавань» Сергей Шабаршин подчеркнул, что у территории большой потенциал для экологического туризма.

«Вместе с «Газпромнефть-СМ» мы реализовали множество проектов, направленных на экологическое просвещение. Такое взаимодействие открывает широкие возможности для людей, желающих лучше узнать свой родной регион», – заявил он.

Благодаря проекту «Орнитология для всех» парк теперь оснащен профессиональным оптическим оборудованием, позволяющим наблюдать за птицами издалека. Экоэкскурсии уже стали частью региональных туристических маршрутов.