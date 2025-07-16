Лишиться прав можно не только при езде на машине: интересный прецедент

В Петербурге пьяного водителя моноколеса лишили водительских прав на 1,5 года

В Санкт-Петербурге было принято решение, признающее моноколесо транспортным средством, что привело к лишению прав его владельца за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом рассказала Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов города, в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Великом Новгороде, где 49-летний петербуржец по имени Павел управлял моноколесом Gotway (Begode) Tesla 1020wh, находясь под действием алкоголя. После остановки алкометр показал 0,255 мг/л.

Дело рассматривалось по месту жительства правонарушителя, и мировой судья установил, что моноколесо мощностью 1900 Вт относится к транспортным средствам, по действующему законодательству.

В результате Павел был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен прав на управление автомобилем на полтора года.

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Источник: Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов города