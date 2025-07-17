В России продают «девятку» в идеальном состоянии и с ностальгическим бонусом

В Новороссийске продается отреставрированный ВАЗ-2109 1994 года за 1 млн рублей

В Краснодарском крае обнаружена в продаже экспортная версия автомобиля ВАЗ-2109 1994 года, который находится в идеальном состоянии.

Данный автомобиль можно приобрести на одном из сайтов объявлений за 1 миллион рублей. Владельцем подчеркивается, что машина была полностью реставрирована – кузов разобрали до металла и покрасили в белый цвет с перламутровым эффектом.

Салон, включая панель и дверные карты, сохранил свой оригинальный вид, без замены на современные элементы.

Одной из особенностей этого автомобиля является аутентичная кассетная магнитола Sony 1995 года, сохранившаяся с чеком и упаковкой. В комплект также входят 10 новых аудиокассет BASF для записи.

Технические характеристики остались стандартными: 1,5-литровый двигатель мощностью 78 л.с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач. За 31 год пробег автомобиля составил всего 2500 км.

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Источник: Drom