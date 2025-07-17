Идеален для загородных поездок — представлен новый семейный кроссовер Mitsubishi

Mitsubishi анонсировал семиместный кроссовер Destinator для Юго-Восточной Азии

Mitsubishi представила новый семиместный кроссовер Destinator, ориентированный на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Destinator построен на той же переднеприводной платформе, что и меньший по размеру Mitsubishi Xforce. Модель создана для больших семей, предлагая просторный салон, высокую посадку, улучшенную обзорность и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем.

Destinator оснащен 1,5-литровым турбомотором MIVEC мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 250 Н·м, работающим в паре с вариатором.

Mitsubishi Destinator

Пять режимов вождения, включая Wet и Gravel, адаптированы для различных дорожных условий, что делает кроссовер универсальным для городских и загородных поездок. Подвеска с передними стойками McPherson и задними торсионами оптимизирована для самых разных дорог.

Интерьер Mitsubishi Destinator

Эргономика продумана для семейного использования: третий ряд сидений оснащен отдельными воздуховодами, в салоне множество USB-портов, а багажник отличается большим объемом.

Производство начнется в Индонезии, продажи стартуют 23 июля 2025 года.

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Источник: Carscoops