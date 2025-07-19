Xiaomi осудили за использование чипов для смартфонов в автомобилях

Ли Фэнган: Использование потребительских чипов в автомобилях недопустимо

Электромобиль Xiaomi SU7 столкнулся с негативной реакцией из-за использования чипа Snapdragon 8 Gen 3, который разрабатывался для смартфонов и не подходит для автомобильных систем.

Ли Фэнган, заместитель генерального директора FAW-Audi, отметил, что применение потребительских микросхем в автомобилях недопустимо, так как они не соответствуют строгим отраслевым стандартам. Он добавил, что «Audi никогда не будет экспериментировать на клиентах».

Автомобильные чипы должны функционировать в экстремальных условиях и иметь уровень брака не выше 1 на миллион, в то время как потребительские устройства допускают до 500 ошибок на миллион и имеют срок службы 3-5 лет.

Хотя Xiaomi утверждает, что модуль с чипом сертифицирован по стандарту AEC-Q104, сам Snapdragon 8 Gen 3 не считается автомобильным, что вызывает вопросы о надежности и долговечности систем SU7, особенно при интенсивной эксплуатации.

Несмотря на критику, Xiaomi Auto уже достигла 300 000 поставленных электромобилей в Китае всего через 15 месяцев после выхода на рынок.

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Источник: CarNewsChina