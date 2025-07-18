Названы самые популярные в России автомобили с пробегом

«Автостат»: в июне 2025 года россияне купили 467,4 тыс. автомобилей с пробегом

В июне 2025 года в России было продано 467,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта информация была предоставлена пресс-службой аналитического агентства «Автостат».

В первом полугодии 2025 года в России было продано 2 млн 733,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это всего лишь на 0,5% ниже, чем за тот же период предыдущего года.

По итогам июня лидером на вторичном рынке осталась отечественная марка Lada, автомобили которой выбрали 115,8 тыс. покупателей. На втором месте располагается Toyota с показателем в 46,8 тыс. перепродаж. Замыкают первую пятерку корейские марки: Kia и Hyundai, их автомобили были проданы в количестве 27,2 тыс. и 26,1 тыс. соответственно. На пятом месте оказался Nissan с 20,6 тыс. проданных автомобилей.

В рейтинге топ-10 также присутствуют такие марки, как Volkswagen (19,1 тыс. единиц), Chevrolet (16,3 тыс. единиц), Honda (16,2 тыс. единиц), Renault (15,5 тыс. единиц) и Ford (14 тыс. единиц).

Наиболее популярной моделью среди подержанных автомобилей в начале лета стал седан ВАЗ-2107, который раскупили в количестве 10,9 тыс. экземпляров. На вторую и третью позиции вышли Hyundai Solaris (9,2 тыс.) и Kia Rio (9,1 тыс.). Четвертая строка принадлежит хэтчбеку ВАЗ-2114 «Самара-2» (8,7 тыс.), а пятое место занял Ford Focus (8,3 тыс. единиц).

В списке самых востребованных моделей также отметились седан Lada Priora (7,8 тыс. единиц), Toyota Corolla (7,7 тыс. единиц), Lada 4×4 (7,3 тыс. единиц), Lada Granta (6,5 тыс. единиц) и Toyota Camry (6,2 тыс. единиц).

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Источник: Автостат