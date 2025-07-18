Популярный кроссовер обзавелся более просторной версией: сколько он стоит?

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Кроссовер GAC GS8 в пятиместной версии GL будет стоить 4 199 000 рублей

Компания GAC объявила цену своего флагманского кроссовера GS8 в новой комплектации GL с пятиместным салоном, которая была официально представлена в России в начале недели.

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Благодаря двухрядной компоновке пассажирам теперь доступно больше места для ног, а объем багажного отделения увеличился, сделав его более вместительным.

По данным прайс-листов GAC, кроссовер в новой комплектации GL можно приобрести за 4 199 000 рублей, что на 100 тысяч рублей больше, чем аналогичная семиместная версия. Таким образом, пятиместный GS8 оказывается на втором месте в ценовой линейке данного автомобиля.

Для сравнения, семиместная версия GT, на которую сейчас увеличилась прямая скидка до 300 тысяч рублей, стоит 4 499 000 рублей, тогда как более дорогая комплектация GX Premium, которая подорожала на 50 тысяч рублей, теперь оценивается в 4 799 000 рублей. Комплектации GX и GX Traveller исчезли из прайса, ранее предлагая цены 4 799 000 и 4 999 000 рублей соответственно.

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Все комплектации GS8 оснащаются одинаковым двигателем – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода с муфтой Haldex.

GAC GS8
GAC GS8

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Новая пятиместная версия GL GAC GS8 оснащена 19-дюймовыми легкосплавными дисками и шинами 255/55 R19, тонированными стеклами и электроприводом двери багажника. В комплектацию также входят трехзонный климат-контроль с ионизацией воздуха, специально изолированное лобовое стекло, подогрев всех сидений, подогрев руля и вентиляция передних кресел.

Дополнительно, в опциях пятиместного флагмана доступны электроприводы сидений водителя и пассажира, шесть подушек безопасности, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с 8 динамиками и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, а также камера заднего вида.

GAC GS8
GAC GS8
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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:GAC
Количество просмотров 4
18.07.2025 
Фото:GAC
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