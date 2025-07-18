Этот пикап заслуженно получил звание самого популярного в России
В первом полугодии 2025 года китайская компания JAC укрепила свои позиции на российском рынке пикапов, заняв 24,1% от общего объема продаж.
Модель JAC T9 стала самой востребованной, обеспечивая 15,3% всех продаж в данном сегменте. В июне было реализовано 1431 пикап, среди которых каждый четвёртый принадлежал JAC, а T9 занял 14,7% рынка.
Данная модель появилась на российском рынке весной 2024 года и является самой большой среди пикапов бренда. Ее размеры составляют: длина – 5330 мм, ширина – 1965 мм, высота – 1880 мм, колёсная база – 3110 мм. В сравнении с T8, T9 немного длиннее, шире на 85 мм и выше на 50 мм.
Не так давно стало известно, что JAC T9 оказался самым продаваемым пикапом в России по итогам мая, когда его приобрели 224 покупателя. Эта модель также возглавила рынок пикапов в феврале 2025 года с 283 проданными единицами.
Большая дилерская сеть JAC предоставляет качественное сервисное обслуживание по всей стране, что значительно содействует популярности марки. Несмотря на общее снижение на рынке, JAC показывает стабильный рост и усиливает конкуренцию с такими производителями, как УАЗ и Sollers.
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Источник: 32cars