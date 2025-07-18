Этот пикап заслуженно получил звание самого популярного в России

JAC T9 стал лидером по реализации пикапов в РФ с долей продаж в сегменте 15,3%

В первом полугодии 2025 года китайская компания JAC укрепила свои позиции на российском рынке пикапов, заняв 24,1% от общего объема продаж.

Модель JAC T9 стала самой востребованной, обеспечивая 15,3% всех продаж в данном сегменте. В июне было реализовано 1431 пикап, среди которых каждый четвёртый принадлежал JAC, а T9 занял 14,7% рынка.

Данная модель появилась на российском рынке весной 2024 года и является самой большой среди пикапов бренда. Ее размеры составляют: длина – 5330 мм, ширина – 1965 мм, высота – 1880 мм, колёсная база – 3110 мм. В сравнении с T8, T9 немного длиннее, шире на 85 мм и выше на 50 мм.

JAC T9

Не так давно стало известно, что JAC T9 оказался самым продаваемым пикапом в России по итогам мая, когда его приобрели 224 покупателя. Эта модель также возглавила рынок пикапов в феврале 2025 года с 283 проданными единицами.

JAC T9

Большая дилерская сеть JAC предоставляет качественное сервисное обслуживание по всей стране, что значительно содействует популярности марки. Несмотря на общее снижение на рынке, JAC показывает стабильный рост и усиливает конкуренцию с такими производителями, как УАЗ и Sollers.

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Источник: 32cars