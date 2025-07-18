Популярный недорогой кроссовер стал современнее и симпатичнее

22 июля Geely официально покажет обновленный кроссовер Cityray

Компания Geely представила официальные фотографии обновленного кроссовера Cityray, который в Китае известен под именем Boyue.

Премьерный показ автомобиля состоится 22 июля, а продажи начнутся в августе.

Обновленный Cityray выполнен в стиле современного Geely Atlas, с новой передней частью, уникальной вертикальной решеткой радиатора и значительно выделяющейся светодиодной полосой над ней. Крыша имеет эффект «парения», а дверные ручки остались в традиционном формате.

Geely Cityray

Внутри кроссовера установлен крупный экран и рычаг коробки передач, оформленный в виде кристалла.

Некоторые физические кнопки остались на месте, а в интерьере используется оранжевый и черный цвет.

На данный момент информация о силовой установке еще не опубликована. Текущая модель Boyue в Китае комплектуется 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 180 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

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Источник: ITHome