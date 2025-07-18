#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автокредиты стали доступнее
18 июля
Автокредиты стали доступнее
ОКБ: Ставки по автокредитам в России упали до...
Как без проблем заказать машину из-за границы: честная схема покупки
18 июля
Как без проблем заказать машину из-за границы: честная схема покупки
JPTrade перечислил признаки надежного...
Названы самые «аварийные» категории водителей
18 июля
Названы самые «аварийные» категории водителей
Эксперт Шкуматов рассказал, какие категории...

Популярный недорогой кроссовер стал современнее и симпатичнее

22 июля Geely официально покажет обновленный кроссовер Cityray

Компания Geely представила официальные фотографии обновленного кроссовера Cityray, который в Китае известен под именем Boyue.

Рекомендуем
Волга ГАЗ-3105 – неродившийся шедевр или заведомый провал?

Премьерный показ автомобиля состоится 22 июля, а продажи начнутся в августе.

Обновленный Cityray выполнен в стиле современного Geely Atlas, с новой передней частью, уникальной вертикальной решеткой радиатора и значительно выделяющейся светодиодной полосой над ней. Крыша имеет эффект «парения», а дверные ручки остались в традиционном формате.

Geely Cityray
Geely Cityray
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Внутри кроссовера установлен крупный экран и рычаг коробки передач, оформленный в виде кристалла.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Некоторые физические кнопки остались на месте, а в интерьере используется оранжевый и черный цвет.

На данный момент информация о силовой установке еще не опубликована. Текущая модель Boyue в Китае комплектуется 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 180 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Geely Cityray
Geely Cityray
Geely Cityray
Geely Cityray
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 3
18.07.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Cityray

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв