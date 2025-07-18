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Один из самых популярных кроссоверов Hyundai станет намного надежнее

С 2026 года Hyundai Santa Fe будет оснащаться классической АКП вместо «робота»

Компания Hyundai объявила, что с 2026 модельного года внедорожник Santa Fe заменит свою восьмиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями (DCT) на классическую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором.

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Это изменение коснется бензиновых моделей с 2,5-литровым турбомотором, которые ранее использовали «робот».

Роботизированная трансмиссия оказалась ненадежной – во время отзыва в 2024 году более 12 тысяч владельцев Santa Fe столкнулись с необходимостью замены коробки передач в сборе. Hyundai признала, что классическая автоматическая коробка не только более надежна, но и предлагает больший комфорт в повседневной эксплуатации.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
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Интересно, что замену «робота» на автомат не планируется проводить для Kia Sorento 2026, хотя и у этой модели наблюдаются проблемы с роботизированной трансмиссией.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

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В то же время гибридный Santa Fe, использующий 6-ступенчатую автоматическую коробку, не изменится в техническом плане – будут только обновления в комплектации и опциях интерьера.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 6
18.07.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+21