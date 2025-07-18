Один из самых популярных кроссоверов Hyundai станет намного надежнее

С 2026 года Hyundai Santa Fe будет оснащаться классической АКП вместо «робота»

Компания Hyundai объявила, что с 2026 модельного года внедорожник Santa Fe заменит свою восьмиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями (DCT) на классическую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором.

Это изменение коснется бензиновых моделей с 2,5-литровым турбомотором, которые ранее использовали «робот».

Роботизированная трансмиссия оказалась ненадежной – во время отзыва в 2024 году более 12 тысяч владельцев Santa Fe столкнулись с необходимостью замены коробки передач в сборе. Hyundai признала, что классическая автоматическая коробка не только более надежна, но и предлагает больший комфорт в повседневной эксплуатации.

Hyundai Santa Fe

Интересно, что замену «робота» на автомат не планируется проводить для Kia Sorento 2026, хотя и у этой модели наблюдаются проблемы с роботизированной трансмиссией.

Hyundai Santa Fe

В то же время гибридный Santa Fe, использующий 6-ступенчатую автоматическую коробку, не изменится в техническом плане – будут только обновления в комплектации и опциях интерьера.

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Источник: SpeedMe