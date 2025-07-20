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Обновленный Geely Coolray показали публике: что изменилось?

В Китае прошла официальная презентация обновленного кроссовера Geely Coolray

Состоялась официальная презентация обновленной версии Geely Coolray, известной в Китае как Geely BinYue Super Max.

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Версия с 5-ступенчатой коробкой передач и 1,5-литровым двигателем предлагается первым покупателям по цене 8300 долларов (650 тысяч рублей), а версия с вариатором стартует от 9300 долларов (728 тысяч рублей). Первому владельцу автомобиля предоставляется гарантия на 4 года или 100 000 км.

Автомобиль имеет традиционные дверные ручки и 17-дюймовые колесные диски. Сзади расположены спойлер и скрытая выхлопная система.

Обновленный Geely Coolray
Обновленный Geely Coolray
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Габариты автомобиля составляют 4330x1800x1609 мм, с колесной базой в 2600 мм и атмосферным двигателем мощностью 122 л.с.

Интерьер Geely Coolray
Интерьер Geely Coolray

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В основном модернизации коснулись интерьера: теперь в автомобиле установлен 12,3-дюймовый центральный экран управления (вместо предыдущего 8-дюймового дисплея), электролюк, 6-позиционная электрорегулировка водительского сиденья и система бесключевого доступа.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 3
20.07.2025 
Фото:Geely
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