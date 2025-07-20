Обновленный Geely Coolray показали публике: что изменилось?

В Китае прошла официальная презентация обновленного кроссовера Geely Coolray

Состоялась официальная презентация обновленной версии Geely Coolray, известной в Китае как Geely BinYue Super Max.

Версия с 5-ступенчатой коробкой передач и 1,5-литровым двигателем предлагается первым покупателям по цене 8300 долларов (650 тысяч рублей), а версия с вариатором стартует от 9300 долларов (728 тысяч рублей). Первому владельцу автомобиля предоставляется гарантия на 4 года или 100 000 км.

Автомобиль имеет традиционные дверные ручки и 17-дюймовые колесные диски. Сзади расположены спойлер и скрытая выхлопная система.

Обновленный Geely Coolray

Габариты автомобиля составляют 4330x1800x1609 мм, с колесной базой в 2600 мм и атмосферным двигателем мощностью 122 л.с.

Интерьер Geely Coolray

В основном модернизации коснулись интерьера: теперь в автомобиле установлен 12,3-дюймовый центральный экран управления (вместо предыдущего 8-дюймового дисплея), электролюк, 6-позиционная электрорегулировка водительского сиденья и система бесключевого доступа.

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Источник: ITHome