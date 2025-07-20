Рассекречена обновленная версия доступного кроссовера Toyota

Минпром Китая представил обновленный кроссовер Toyota Frontlander

Китайский Минпром представил технические характеристики и фотографии обновленного кроссовера Toyota Frontlander.

Автомобиль получил немного измененный дизайн, включая более острые фары, а решетка радиатора теперь выполнена в «закрытом» формате, что ближе к концепциям гибридов и электромобилей.

Размеры Toyota Frontlander составляют 4490 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1625 мм в высоту, при колёсной базе в 2640 мм. Передняя колея равна 1565 мм, а задняя – 1580 мм. Передний свес достигает 975 мм, задний – 875 мм, угол въезда – 16 градусов, угол съезда – 20 градусов.

Toyota Frontlander

Максимальная скорость этой модели составляет 180 км/ч. Полная масса автомобиля равна 1945 кг, а снаряженная – 1465 кг. Он рассчитан на перевозку 5 человек, включая водителя. Размеры колес могут быть 215/60R17 или 225/50R18 по желанию клиента.

Toyota Frontlander

Обновленный Toyota Frontlander является самозарядным гибридом с 2,0-литровым мотором мощностью 158 л.с. Тяговая батарея, емкость которой не раскрыта, производится на Jiangsu Times New Energy Technology, а сборка осуществляется на заводе Xinzhongyuan Toyota Automotive Energy System.

Расход топлива модели составляет 4,58 л/100 км. Также новый Frontlander может быть оснащен двухцветной окраской кузова, панорамной крышей и колесными дисками с уникальным дизайном.

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Источник: Autohome