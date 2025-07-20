В российских автосалонах появился новый кроссовер Skoda в богатой комплектации

В России стартовали продажи обновленного Skoda Karoq SportLine за 4 млн рублей

В России начались продажи обновленных кроссоверов Skoda Karoq в комплектации SportLine.

Стоимость данного автомобиля стартует от 4 миллионов рублей за переднеприводную версию с 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Более мощная версия с 2,0-литровым мотором на 190 л.с. и полным приводом обойдется в 4,5 миллиона рублей. Оба варианта оснащены роботизированной коробкой передач.

Skoda Karoq SportLine выделяется более агрессивным дизайном передней части и богатой комплектацией. Полноприводная версия получает 19-дюймовые диски, цифровую панель приборов, панорамную крышу, климат-контроль и систему кругового обзора.

Skoda Karoq SportLine

Базовая комплектация предлагает обогрев всех сидений, кожаную отделку, а также медиасистему с поддержкой Bluetooth и голосового управления.

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Источник: SpeedMe