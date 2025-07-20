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В российских автосалонах появился новый кроссовер Skoda в богатой комплектации

В России стартовали продажи обновленного Skoda Karoq SportLine за 4 млн рублей

В России начались продажи обновленных кроссоверов Skoda Karoq в комплектации SportLine.

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Стоимость данного автомобиля стартует от 4 миллионов рублей за переднеприводную версию с 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Более мощная версия с 2,0-литровым мотором на 190 л.с. и полным приводом обойдется в 4,5 миллиона рублей. Оба варианта оснащены роботизированной коробкой передач.

Skoda Karoq SportLine выделяется более агрессивным дизайном передней части и богатой комплектацией. Полноприводная версия получает 19-дюймовые диски, цифровую панель приборов, панорамную крышу, климат-контроль и систему кругового обзора.

Skoda Karoq SportLine
Skoda Karoq SportLine
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Базовая комплектация предлагает обогрев всех сидений, кожаную отделку, а также медиасистему с поддержкой Bluetooth и голосового управления.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 6
20.07.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+8