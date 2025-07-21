#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota RAV4
21 июля
Знаменитый «японец» снова продается в России: он дешевле 2,5 млн
Новые кроссоверы Toyota RAV4 продаются в России...
Интерьер Skoda Octavia А7
21 июля
1,5 л, автомат: этот автомобиль надежной марки снова продают в РФ
В РФ в продаже появились новые лифтбеки Skoda...
Volvo EX30 Cross Country
21 июля
Современный и недорогой кроссовер подготовили для любителей приключений
Volvo представила кроссовер EX30 Cross Country...

Скидка больше 3 миллионов — просторный и навороченный седан рекордно подешевел

Дилер Major предлагает седаны Hongqi H9 по цене 4,69 млн рублей

Дилер Major объявил распродажу премиум-седанов Hongqi H9, который является китайским аналогом моделей Mercedes S-класса и BMW 7 серии.

Рекомендуем
Надежные моторы, удобные салоны — что купить за полмиллиона

Модель в комплектации Deluxe Bi-color предлагается по цене 4,69 млн рублей со скидкой в 3,4 млн рублей.

Интересно, что в официальном прайс-листе Hongqi такой конфигурации нет – имеется только стандартный вариант Deluxe стоимостью 5,69 млн рублей. Тем не менее, скидка в 1 млн рублей на этот флагманский седан – очень хорошее предложение.

Hongqi H9
Hongqi H9
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Hongqi H9 отличается высоким уровнем оснащенности: оно включает 4-зонный климат-контроль, полный пакет подушек безопасности, электрические регулировки передних сидений, функцию вентиляции, подогрева и массажа всех сидений. Также имеются два 12,3-дюймовых экрана и акустическая система BOSE.

Интерьер Hongqi H9
Интерьер Hongqi H9

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Габариты автомобиля составляют 5137х1904х1493 мм с колесной базой 3060 мм. Под капотом установлен 2,0-литровый мотор мощностью 245 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Hongqi
Количество просмотров 3
21.07.2025 
Фото:Hongqi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hongqi H9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв