Скидка больше 3 миллионов — просторный и навороченный седан рекордно подешевел

Дилер Major предлагает седаны Hongqi H9 по цене 4,69 млн рублей

Дилер Major объявил распродажу премиум-седанов Hongqi H9, который является китайским аналогом моделей Mercedes S-класса и BMW 7 серии.

Модель в комплектации Deluxe Bi-color предлагается по цене 4,69 млн рублей со скидкой в 3,4 млн рублей.

Интересно, что в официальном прайс-листе Hongqi такой конфигурации нет – имеется только стандартный вариант Deluxe стоимостью 5,69 млн рублей. Тем не менее, скидка в 1 млн рублей на этот флагманский седан – очень хорошее предложение.

Hongqi H9

Hongqi H9 отличается высоким уровнем оснащенности: оно включает 4-зонный климат-контроль, полный пакет подушек безопасности, электрические регулировки передних сидений, функцию вентиляции, подогрева и массажа всех сидений. Также имеются два 12,3-дюймовых экрана и акустическая система BOSE.

Интерьер Hongqi H9

Габариты автомобиля составляют 5137х1904х1493 мм с колесной базой 3060 мм. Под капотом установлен 2,0-литровый мотор мощностью 245 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом.

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Источник: Autonews