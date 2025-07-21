Рама, дизель, богатая комплектация — новый внедорожник от проверенного бренда

BAIC представил внедорожник BJ40 Off-road 2026 в бензиновой и дизельной версиях

Представлен рамный внедорожник BAIC BJ40 Off-road 2026 модельного года, предлагаемый с бензиновыми и дизельными двигателями.

В линейке доступны три версии: стандартная, Advanced и дизельная, а также две лимитированные серии: Off-Road 60 Years Special Edition (60 экземпляров) и Rock 40 Years Commemorative Edition (40 экземпляров).

Дизайн BAIC BJ40 Off-road 2026 сохраняет узнаваемую рубленую форму с парящей крышей и классическими дверными ручками.

BAIC BJ40 Off-road 2026

Обновлённая задняя часть дополнена F-образными фонарями. Габариты стандартной версии составляют 4790х1940х1929 мм, для Advanced и дизельной версий – 4790х1940х1949 мм, с колёсной базой в 2760 мм. Бензиновый 2,0-литровый двигатель имеет мощность 233 л.с., в то время как дизельный вариант развивает 163 л.с., обладая тепловым КПД 41% и расходом 8 л/100 км. Угол въезда равен 38°, угол съезда — 37°, а клиренс составляет 215 мм. Внедорожник способен пересекать броды глубиной до 750 мм.

BAIC BJ40 Off-road 2026

Интерьер BAIC BJ40 Off-road 2026 включает 10,25-дюймовый ЖК-дисплей, два 12,8-дюймовых экрана для центрального управления и переднего пассажира, а также 9-дюймовое зеркало заднего вида. Бортовой компьютер основан на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 и поддерживает голосовое управление с использованием ИИ, в то время как аудиосистема включает 10 динамиков с независимым усилителем.

Цены на новые версии начинаются от 17 400 долларов для стандартной версии, Advanced и дизельные варианты стартуют от 18 800 долларов, а лимитированные издания стоят по 22 800 долларов.

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Источник: ITHome