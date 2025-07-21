В России стартовали продажи бюджетного японского кроссовера по цене Весты

Кроссоверы Honda XR-V предлагаются в России по цене от 1,84 млн рублей

Благодаря параллельному импорту россияне получили широкий выбор новых экономичных кроссоверов, включая Honda XR-V, которая по размерам сопоставима с Chery Tiggo 4.

На одном из сайтов объявлений цена на этот кроссовер начинается от 1 844 000 рублей.

Для сравнения, минимальная цена Chery Tiggo 4 в новой базовой версии с механикой составляет 1 999 000 рублей, а GAC GS3 стартует от 2 449 000 рублей. Даже SWM G01, самую дешевую модель данной марки, можно приобрести не менее чем за 1 954 500 рублей. Седан Lada Vesta также входит в этот сегмент, его стоимость стартует от 1 960 000 рублей.

Honda XR-V

Наиболее выгодные предложения на Honda XR-V доступны только по предзаказу. Компания из Якутска оценила поставку этого кроссовера в 1 844 000 рублей. В объявлении указано, что автомобиль будет поставляться в комплектации Heat Wave, в которую входит тканевая обивка сидений, медиасистема с большим сенсорным дисплеем, руль с глянцевым декором (без мультировки), климат-контроль, панорамная крыша с люком и система запуска двигателя кнопкой.

Аналогичный автомобильможет быть привезен во Владивосток по цене 2 110 000 – 2 200 000 рублей, тогда как новые Honda XR-V в наличии продаются значительно дороже. В Москве два таких автомобиля предлагаются по ценам 3 300 000 рублей и 3 336 500 рублей соответственно.

Интерьер Honda XR-V

Все предлагаемые кроссоверы оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 лошадиные силы, бесступенчатым вариатором и передним приводом. Их производство для китайского рынка осуществляется на совместном предприятии Dongfeng-Honda.

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Источник: Автоновости дня