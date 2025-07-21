Эксперты подсчитали, в каком регионе РФ люди сильнее всего любят автомобили BMW

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«СберАвто»: Калининградская область лидирует по продажам BMW в 2025 году

21 июля автокомпания BMW отмечает 108-летие. В этот день в 1917 году бренд был представлен под именем Bayerische Motoren Werke.

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За более чем сто лет своего существования BMW стала символом инженерного мастерства, спортивного драйва и премиального качества. Этот бренд, который ассоциируется с престижем и точностью, остается в числе самых желаемых на вторичном рынке.

В честь юбилея аналитики «СберАвто», сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей в экосистеме Сбера, исследовали, в каких регионах России чаще всего покупают BMW, какие модели пользуются популярностью и какие цены на них выставляются в интернете.

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По данным за первое полугодие 2025 года, Калининградская область занимает первое место по доле продаж BMW – 11,5% от всех сделок. Следом идет Республика Мордовия с 9%, а пятерку замыкают Ленинградская (8,5%), Калужская (7%) области и Санкт-Петербург (7%).

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Медианная цена покупки BMW через интернет-портал составила 1,5 миллиона рублей, а наиболее частый год выпуска приобретенных автомобилей – 2012-й. Среди востребованных моделей выделяются следующие:

  • BMW 3 Series – наибольший спрос с медианным чеком 1 миллион рублей;
  • BMW 5 Series – актуальный бизнес-класс с ценой около 1,6 миллиона рублей;
  • BMW X5 – самый востребованный кроссовер с медианной стоимостью 1,7 миллиона рублей;
  • BMW X1 – компактный SUV стоимостью 1,4 миллиона рублей;
  • BMW 1 Series – хэтчбек с самой низкой медианной ценой в 900 тысяч рублей.

В 2025 году самой дорогой моделью, проданной через портал, стал BMW X5 2024 года из Москвы, чья стоимость составила 12,5 миллиона рублей.

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Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15574
21.07.2025 
Фото:Unsplash
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