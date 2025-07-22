Знакомый японский кроссовер с понятными агрегатами снова можно купить в России

Mitsubishi ASX из параллельного импорта продается в РФ по цене 2,25 млн рублей

В Россию поступили автомобили Mitsubishi ASX, которые теперь поставляются из ОАЭ.

Цены на этот популярный компактный кроссовер начинаются от 2 251 800 рублей. Аналогичные китайские модели стоят дороже: минимальная цена за обновленный Changan CS35 Plus New стартует от 2 569 900 рублей, GAC GS3 – от 2 449 000 рублей, а за базовый Geely Coolray могут запросить 2 794 990 рублей.

Самая низкая цена на новый Mitsubishi ASX третьего поколения была установлена компанией из Омска, предлагающей базовую комплектацию Basic за 2 251 800 рублей. Также доступны модели в «средней» комплектации Medium Line и топовые версии Highline и Prime Edition.

Mitsubishi ASX

В другой компании из Омска полноприводный ASX в исполнении M-Line предлагается за 2 390 000 рублей. В этом случае покупатель получит кроссовер со светлым салоном, кожаным рулем, кондиционером и медиасистемой.

Интерьер Mitsubishi ASX

В Воронеже новый ASX с полным приводом и кожаным интерьером можно приобрести за 2 500 000 рублей. В других регионах, таких как Самара, Москва и Краснодар, цены колеблются от 2 580 000 до 2 600 000 рублей. В Котласе за него просят 2 800 000, а в Саратове цена достигает 3 100 000 рублей. Есть предложения и в других городах, включая Псков, Тюмень, Санкт-Петербург, Иркутск и Екатеринбург, где максимальная цена кроссовера составляет 3 999 000 рублей.

У всех Mitsubishi ASX третьего поколения установлен одинаковый 2,0-литровый атмосферный двигатель, работающий в сочетании с бесступенчатым вариатором.

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Источник: Автоновости дня