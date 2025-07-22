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Знакомый японский кроссовер с понятными агрегатами снова можно купить в России

Mitsubishi ASX из параллельного импорта продается в РФ по цене 2,25 млн рублей

В Россию поступили автомобили Mitsubishi ASX, которые теперь поставляются из ОАЭ.

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Цены на этот популярный компактный кроссовер начинаются от 2 251 800 рублей. Аналогичные китайские модели стоят дороже: минимальная цена за обновленный Changan CS35 Plus New стартует от 2 569 900 рублей, GAC GS3 – от 2 449 000 рублей, а за базовый Geely Coolray могут запросить 2 794 990 рублей.

Самая низкая цена на новый Mitsubishi ASX третьего поколения была установлена компанией из Омска, предлагающей базовую комплектацию Basic за 2 251 800 рублей. Также доступны модели в «средней» комплектации Medium Line и топовые версии Highline и Prime Edition.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
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ТЕСТ МАСЕЛ

В другой компании из Омска полноприводный ASX в исполнении M-Line предлагается за 2 390 000 рублей. В этом случае покупатель получит кроссовер со светлым салоном, кожаным рулем, кондиционером и медиасистемой.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

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В Воронеже новый ASX с полным приводом и кожаным интерьером можно приобрести за 2 500 000 рублей. В других регионах, таких как Самара, Москва и Краснодар, цены колеблются от 2 580 000 до 2 600 000 рублей. В Котласе за него просят 2 800 000, а в Саратове цена достигает 3 100 000 рублей. Есть предложения и в других городах, включая Псков, Тюмень, Санкт-Петербург, Иркутск и Екатеринбург, где максимальная цена кроссовера составляет 3 999 000 рублей.

У всех Mitsubishi ASX третьего поколения установлен одинаковый 2,0-литровый атмосферный двигатель, работающий в сочетании с бесступенчатым вариатором.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 149
22.07.2025 
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+16