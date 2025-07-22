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Эти корейские машины дадут фору «японцам» в плане надежности: оглашен список

Список самых надежных корейских автомобилей возглавил Hyundai Santa Fe

Когда речь заходит о надежных автомобилях, чаще всего вспоминают японские марки, такие как Toyota и Honda.

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Однако корейские автомобили теперь также ассоциируются с высоким качеством и надежностью. Это подтверждает новый рейтинг TopSpeed, включивший десять корейских моделей, которые оказались надежнее японских.

На первом месте среди надежных корейских автомобилей расположился среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 года, который обошел такие японские модели, как Mazda CX-5 и Subaru Outback. Его надежность оценили на 9 баллов из 10, безопасность — на 8, а соотношение цены и качества – на 8,5. Эксперты TopSpeed считают его отличным выбором для семей, отмечая его прочную конструкцию и надежные агрегаты. Минусов всего два: недостаток пространства на третьем ряду сидений и не самая лучшая управляемость.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
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ТЕСТ МАСЕЛ

Второе место занял Genesis G70 2025 года, который оказался более надежным, чем Acura Integra и Lexus IS. Этот премиальный седан хвалят за стильный дизайн, мощный двигатель и роскошный интерьер. Однако у него есть недостатки, такие как устаревший интерфейс мультимедийной системы и тесные сиденья второго ряда.

Genesis G70
Genesis G70

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Третье место занял кроссовер Kia Telluride 2025 года, опередивший Toyota Highlander и Honda Pilot. Этот автомобиль быстро стал популярным благодаря своему смелому дизайну, надежности и просторному салону, что делает его отличным выбором для семейных поездок и путешествий. Среди недостатков Ки Telluride эксперты выделяют не лучшую динамику разгона и качество мультимедийной системы.

Kia Telluride
Kia Telluride

Список надежных корейских автомобилей выглядит следующим образом:

  • Hyundai Santa Fe;
  • Genesis G70;
  • Kia Telluride;
  • Hyundai Sonata;
  • Genesis GV70;
  • Kia Sportage;
  • Hyundai Tucson;
  • Genesis G80;
  • Kia Forte;
  • Hyundai Elantra.
Hyundai Santa Fe
Genesis G70
Kia Telluride
Hyundai Sonata
Genesis GV70
Kia Sportage
Hyundai Tucson
Genesis G80
Kia Forte
Hyundai Elantra

Источник: TopSpeed

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | фирмы-роизводители
Количество просмотров 6662
22.07.2025 
Фото:Unsplash | фирмы-роизводители
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