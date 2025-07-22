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Минус 400 тысяч: популярный в России семейный кроссовер подешевел

В РФ на 8,3% снизились цены на кроссовер Chery Tiggo 9 2024 года

В России произошло значительное снижение цен на один из самых крупных и дорогих бензиновых кроссоверов – Chery Tiggo 9. В июле все комплектации автомобиля, выпущенные в прошлом году, подешевели на 400 тыс. рублей, что составляет 8,3-8,8%.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

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Цены на Chery Tiggo 9 выглядят следующим образом:

  • Комплектация Prime 2024 года теперь стоит 4 150 000 рублей, что на 400 000 рублей меньше.
  • Комплектация Ultra 2024 года стоит 4 450 000 рублей, также снизившись на 400 000 рублей.
  • Комплектации 2025 года – Prime за 4 750 000 рублей и Ultra за 5 050 000 рублей – ценовые изменения не затронули.
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Следует отметить, что новые комплектации 2025 года на 600 тыс. рублей дороже, чем аналогичные «прошлогодние». При этом вместе со снижением цен на кроссовер предыдущего года потеряна возможность получения прямых скидок в 200 тыс. рублей. В итоге, фактически, Chery Tiggo 9 2024 года стал доступнее всего на 200 тыс. рублей.

Интерьер Chery Tiggo 9
Интерьер Chery Tiggo 9

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Продажи этого флагманского кроссовера начались в России в декабре прошлого года. Основная комплектация Prime включает два экрана в салоне размером 15,6 и 10,3 дюйма, систему телематики Chery Connect, систему кругового обзора на 540°, пакет помощников ADAS, панорамный люк, а также передние и задние датчики парковки, датчики дождя и света, систему дистанционного пуска двигателя и отопления салона.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 2239
22.07.2025 
Фото:Chery
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