Минус 400 тысяч: популярный в России семейный кроссовер подешевел

В РФ на 8,3% снизились цены на кроссовер Chery Tiggo 9 2024 года

В России произошло значительное снижение цен на один из самых крупных и дорогих бензиновых кроссоверов – Chery Tiggo 9. В июле все комплектации автомобиля, выпущенные в прошлом году, подешевели на 400 тыс. рублей, что составляет 8,3-8,8%.

Chery Tiggo 9

Цены на Chery Tiggo 9 выглядят следующим образом:

Комплектация Prime 2024 года теперь стоит 4 150 000 рублей, что на 400 000 рублей меньше.

Комплектация Ultra 2024 года стоит 4 450 000 рублей, также снизившись на 400 000 рублей.

Комплектации 2025 года – Prime за 4 750 000 рублей и Ultra за 5 050 000 рублей – ценовые изменения не затронули.

Следует отметить, что новые комплектации 2025 года на 600 тыс. рублей дороже, чем аналогичные «прошлогодние». При этом вместе со снижением цен на кроссовер предыдущего года потеряна возможность получения прямых скидок в 200 тыс. рублей. В итоге, фактически, Chery Tiggo 9 2024 года стал доступнее всего на 200 тыс. рублей.

Интерьер Chery Tiggo 9

Продажи этого флагманского кроссовера начались в России в декабре прошлого года. Основная комплектация Prime включает два экрана в салоне размером 15,6 и 10,3 дюйма, систему телематики Chery Connect, систему кругового обзора на 540°, пакет помощников ADAS, панорамный люк, а также передние и задние датчики парковки, датчики дождя и света, систему дистанционного пуска двигателя и отопления салона.

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Источник: «Автоновости дня»