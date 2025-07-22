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Стоит ли покупать выставочный автомобиль у дилера даже с хорошей скидкой?

Эксперт Адиев: Покупка выставочного авто у дилера может быть очень удачной

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Вопрос приобретения выставочного автомобиля требует взвешенного подхода, отмечает руководитель некоммерческой организации «Союз профессионалов авторынка» Вадим Адиев.

Такой автомобиль неизбежно имеет следы эксплуатации в салоне: мелкие царапины, потертости сидений, изношенные дверные петли и уплотнители от частого открывания и тому подобное.

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Комментарий эксперта

Вадим Адиев, руководитель некоммерческой организации «Союз профессионалов авторынка»:

Приобретение выставочного автомобиля у дилера – вариант, который стоит рассмотреть, поскольку такие машины обычно предлагаются в максимальной комплектации с существенной скидкой, а все выявленные недочеты, как правило, уже устранены самим дилером.

Однако важно учитывать нюансы: даже при небольшом пробеге салон и ходовая часть могли изрядно потрепаться за это время. Такие автомобили нередко эксплуатируют неаккуратно, с резкими стартами, торможениями. Кроме того, не исключены скрытые повреждения вроде царапин, сколов или потертостей, которые могли замаскировать перед продажей.

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Поэтому важно перед покупкой заказать профессиональную проверку у независимого эксперта. Например, через официальный сайт Союза профессионалов авторынка, где представлен проверенный Реестр автоподборщиков по всей России, отмечает эксперт.

Если проверка подтвердит надлежащее состояние авто, а дилер предложит выгодные условия, такой автомобиль может стать отличной покупкой, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 140
22.07.2025 
Фото:Depositphotos
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