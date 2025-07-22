Названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита

«Банки.ру»: для льготного автокредита зарплата должна быть выше 79 тыс. рублей

В России для получения льготного автокредита достаточно дохода от 79 тыс. рублей, а для электромобиля уже требуется сумма от 267 тыс. рублей.

Это данные исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Банки.ру» в сотрудничестве с платформой «Авито Авто».

Так, ежемесячный платеж по льготному автокредиту в зависимости от региона составляет, в среднем, 44 тыс. рублей для автомобилей с традиционным двигателем и 196 тыс. рублей для электромобилей. Средняя ставка по кредитам на новые автомобили достигает 27,6% годовых, а срок кредитования составляет четыре года. Автомобили с ДВС по льготной программе стоят около 1,7 млн рублей, в то время как электромобили – около 4,5 млн рублей.

Сумма кредита на автомобиль с ДВС может колебаться от 1,1 до 1,5 млн рублей, учитывая государственную скидку. На размер кредита влияют категория автомобиля и регион проживания заемщика.

При текущей ставке ежемесячный платеж по авто с ДВС колеблется от 39,5 до 51,5 тыс. рублей. Вероятность одобрения кредита увеличивается для заемщиков с доходами от 79 до 103 тыс. рублей, при условии, что отношение долговой нагрузки не превышает 50%. По расчетам, для россиян с заработком от 132 до 172 тыс. рублей в месяц автокредит не должен превышать 30% их дохода.

Для электромобиля, при тех же условиях, сумма автокредита составит 3,8 млн рублей, а ежемесячный платеж – 133,1 тыс. рублей. Уровень дохода для одобрения кредита на электромобиль должен составлять минимум 267 тыс. рублей для ПДН в 50%.

Например, при получении льготного автокредита на Lada Granta, стоимость которой составляет 1,1 млн рублей, ежемесячные выплаты составят 30,7 тыс. рублей. Для Lada Vesta (1,74 млн рублей) и Niva Legend (1,14 млн рублей) платежи будут 48,2 тыс. и 31,7 тыс. рублей соответственно.

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Источник: Авито Авто