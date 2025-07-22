Цена и качество: чем объяснить популярность этого бренда в России

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Эксперт Шапринский назвал причины успешных продаж авто марки Changan в июне

По данным агентства «Автостат», продажи автомобилей китайской марки Changan в России в июне достигли 6388 единиц.

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Это позволило компании впервые занять четвертое место в рейтинге лидеров на отечественном авторынке, опередив Geely, у которой было продано 6165 автомобилей.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что этот успех стал возможен благодаря значительной поддержке дистрибьютора по всем моделям Changan. Перспективы такого результата начали набирать силу еще в мае.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

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«Кроссоверы UNI-S и CS75 – главные двигатели продаж Changan, что мы связываем с оптимальным соотношением цены и качества и значительными скидками от дистрибьютора в июне. Этот аспект также связан с грядущим выходом обновленного CS75, некоторые комплектации которого будут иметь полный привод. Полноприводная версия ожидается и для UNI-S», – отметил Александр Шапринский.
Changan UNI-S
Changan UNI-S

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Эксперт считает, что будущее Changan на российском рынке будет зависеть от поддержки дилера и объема продаж флит-клиентов. В целом же, широкий спектр моделей всех классов, доступных на данный момент, может помочь Changan закрепиться в четверке лидеров по результатам второй половины года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Changan | За рулем
Количество просмотров 2450
22.07.2025 
Фото:Changan | За рулем
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