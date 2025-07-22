Какие подержанные кроссоверы россияне покупают чаще всего

Эксперт Целиков назвал 10 самых популярных кроссоверов возрастом 3-7 лет в РФ

Согласно исследованию, проведенному директором «Автостата» Сергеем Целиковым, россияне активно покупают подержанные кроссоверы возрастом от 3 до 7 лет.

«В этом возрасте еще возможно найти машину в хорошем состоянии с небольшим пробегом. Её вам хватит еще на 3-5 лет. А там, глядишь, и кто-то вернется...», – отметил эксперт.

Лидером по числу продаж в первом полугодии стал кроссовер Hyundai Creta с 7086 проданными единицами. На втором месте расположился Toyota RAV4 (6063 авто). Замкнул тройку лидеров внедорожник Lada Niva 4×4/Legend (5486 машин).

Четвертое место занял Volkswagen Tiguan с продажами в 5042 единицы, за ним идет Kia Sportage (4610 авто). На шестом месте оказался BMW X5 с 4306 машинами, затем идет Kia Sorento (4023 авто) и Hyundai Santa Fe (3851 авто). Renault Duster занял девятое место с 3685 проданными единицами, а Toyota Land Cruiser Prado замкнул десятку с 3652 авто.

Всего в сегменте SUV в возрасте от 3 до 7 лет за полгода было реализовано 188,2 тысячи автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

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Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова