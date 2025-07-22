Минимум проблем: самые надежные немецкие кроссоверы на вторичном рынке

Эксперты TopSpeed назвали 10 самых надежных немецких подержанных кроссоверов

Среди немецких авто есть модели, которые отличаются высокой долговечностью и отсутствием серьезных проблем для владельцев. Эксперты портала TopSpeed составили рейтинг самых надежных подержанных немецких кроссоверов.

На первом месте оказался Mini Cooper Countryman 2021 года, который получил 84 балла из 100 по оценке надежности J.D. Power. Этот кроссовер, «брат» BMW X2, получил такой высокий балл за выгодное соотношение между ценой и качеством, экономию топлива и хорошую шумоизоляцию. Однако его недостатками являются невысокая ликвидность на вторичном рынке и тесный салон.

Mini Cooper Countryman

Вторую позицию занял BMW X2 2020 года (84 балла). Этот автомобиль ценят за высокое качество, оригинальный дизайн и отличную отделку, однако его недостатками являются плохая управляемость и невысокая популярность на вторичном рынке.

BMW X2

Тройку лучших замыкает Mercedes-Benz GLA 2020 года с оценкой 82 балла из 100 от J.D. Power. Этот SUV, внешне напоминающий хэтчбек, отличается высокой надежностью и качеством сборки, а также стильным дизайном. Тем не менее, он имеет некоторые недостатки, включая «неуклюжесть» в управлении и несовершенство ряда систем, таких как «старт-стоп».

Mercedes-Benz GLA

Самые надежные немецкие кроссоверы на вторичном рынке:

Mini Cooper Countryman 2021 года ;

BMW X2 2020 года ;

Mercedes-Benz GLA 2020 года ;

BMW X5 2020 года ;

Porsche Macan 2021 года ;

BMW X3 2020 года ;

Porsche Cayenne 2019 года ;

BMW X1 2020 года ;

Volkswagen Tiguan 2020 года ;

Audi Q3 2020 года .

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Источник: «Автоновости дня»