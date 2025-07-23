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Выгода до 1 344 000 рублей на автомобили Chery от ВТБ Лизинг

Компания АО ВТБ Лизинг стала участником программы субсидирования лизинга от российского представительства марки Chery.

Клиенты компании могут сэкономить на авансе до 250 000 рублей от стоимости автомобиля в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

Программа лизинга Chery Лизинг предусматривает специальные цены на автомобили бренда и особые условия по первоначальному взносу. Автомобили по субсидированной программе можно приобрести у любого официального дилера марки по всей стране.

Модельный ряд Chery включает автомобили под различные потребности бизнеса: для каршеринга, такси, парка служебных авто или для личного использования. Так, флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 можно оформить в лизинг с выгодой до 1 344 000 рублей. Автомобиль Chery Tiggo 9 в комплектации 2.0T 8AT Ultra 4WD 2024 года выпуска стоит 3 814 000 рублей и, при сроке лизинга 5 лет и авансе 25%, ежемесячные платежи составят всего 88 575,65 рублей. А за счет налоговых льгот клиент дополнительно может вернуть в бюджет до 45% от стоимости по договору лизинга.*


Помимо специальных цен на автомобили АО ВТБ Лизинг предлагает клиентам гибкие условия лизинговой сделки: сезонный график платежей, комфортный размер аванса и ежемесячных платежей, помощь в подборе авто, дополнительные услуги и сервисы, полезные для бизнеса. Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Chery в лизинг можно онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 45% доступна компаниям на ОСН – до 25% экономия на налоге на прибыль, до 20% – возврат НДС. Стоимость автомобилей действительна на 23.07.2025 года.

Реклама|АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229|erid F7NfYUJCUneTRy6QmEDu

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23.07.2025 
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Отзывы о Chery Tiggo (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chery Tiggo  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
тихий, надежный движок, коробка не воет, ничего не ломается
Недостатки:
пластик поскрипывает, динамики бы побольше
Комментарий:
купил б/у с пробегом продав овноладу, проблем не знаю, езжу радуюсь, кто ругает Китай либо заказные боты, либо дебилы, сравнивал с рав4 второго поколения, Китай лучше по подвеске, мотор не шумит, надежен. Так что кто хочет платить за название, ради бога, а я свои деньги считать умею
-2