2,5 л, автомат, полный привод: в РФ начались продажи новых корейских кроссоверов

У дилеров появились в продаже новые кроссоверы Genesis GV70 2025 года

В продаже у двух российских дилеров появились новые кроссоверы Genesis GV70 2025 года выпуска.

В модельном ряду Genesis кроссоверы GV80 и GV70 имеют схожий дизайн, однако GV70 меньше: его размеры составляют 4715 мм в длину, 1910 мм в ширину, 1630 мм в высоту, а колесная база равна 2875 мм. Дорожный просвет данного автомобиля составляет 185 мм.

Кроссоверы оснащены фирменными 19-дюймовыми дисками и шинами Michelin. На передней и задней осях установлена независимая пружинная подвеска с электронными амортизаторами, что обеспечивает комфорт и безопасность во время движения. Оба автомобиля окрашены в белый перламутр и имеют идентичный набор опций: коричневый кожаный салон, панорамную крышу, обогрев и вентиляцию сидений, камеры кругового обзора, круиз-контроль и климат-контроль.

Genesis GV70

Genesis GV70 оборудован 2,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 304 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у модели полный.

Интерьер Genesis GV70

Стоимость кроссовера, предлагаемого дилером из Благовещенска, составляет 5 950 000 рублей, в то время как аналогичное предложение из Самары оценивается намного выше – в 8 990 000 рублей.

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Источник: «Российская газета»