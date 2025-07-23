В Россию привезут кроссовер, из которого собирались сделать Волгу

Бренд Changan выведет на российский рынок X5 Plus, из которого не сделали Волгу

Китайская компания Changan намерена вывести на российский рынок кроссовер X5 Plus, сообщает «Авто.ру» со ссылкой на свои источники.

Эта модель легла в основу предполагаемого внедорожника Volga K30, который был представлен на выставке ЦИПР в Нижнем Новгороде в мае прошлого года. Перспективы проекта Volga остаются неопределенными, однако оригинальный X5 Plus имеет все шансы стать доступным на российском рынке.

До 2023 года данная модель продавалась под суббрендом Oshan, который был впоследствии закрыт, и X5 Plus теперь входит в основную линейку Changan. Хотя официальный анонс запуска Changan X5 Plus в России отсутствует, издание утверждает, что модель включена в планы компании.

Changan X5 Plus

Кроссовер оснащен бензиновым турбомотором объёмом 1.5 литра, который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод у автомобиля только передний.

Changan X5 Plus

Ранее предполагалось, что производство автомобилей Volga в Нижнем Новгороде начнется в 2024 году, а полноценное производство должно было стартовать в 2025 году, однако до сих пор этого не произошло.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

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Источник: «Авто.ру»