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Раскрыта стоимость владения авто, на которые пересели российские чиновники

Владение купленным в лизинг Hongqi H9 обойдется в 1,5 млн рублей в год

Стоимость содержания китайского премиум-седана Hongqi H9 для юридических лиц при оформлении в лизинг составит 1,5 миллиона рублей в год, согласно расчетам маркетингового агентства НАПИ.

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Агентство провело расчет на примере седана Hongqi H9 Deluxe, который приобретен в лизинг для корпоративного автопарка в Москве. При цене автомобиля в 7,79 миллиона рублей расходы на лизинг в течение четырех лет и общие затраты за пять лет составят 11,7 миллиона рублей.

Из этой суммы 3,95 миллиона рублей пойдет на финансовый лизинг, 386,5 тысячи рублей будут направлены на техническое обслуживание, 1 миллион рублей – на страховку каско, а потеря стоимости составит 2,1 миллиона рублей.

Hongqi H9
Hongqi H9

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Страхование по ОСАГО обойдется в 101 тысячу рублей, покупка шин – в 228 тысяч рублей, а транспортный налог составит 92 тысячи рублей.

Интерьер Hongqi H9
Интерьер Hongqi H9

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Седаны Hongqi H9 стали востребованы среди российских чиновников после ухода с рынка немецких и японских производителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 1223
23.07.2025 
Фото:Hongqi
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