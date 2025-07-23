Случаев мошенничества при ввозе авто из-за границы стало больше

ФТС сообщила о новой схеме мошенничества при ввозе автомобилей из-за рубежа

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщает о растущем количестве случаев мошеннических действий при ввозе легковых автомобилей из-за рубежа.

В ведомстве отметили, что мошенники создают поддельные юридические лица или приобретают компании с хорошей налоговой репутацией, чтобы предлагать услуги по ввозу автомобилей по существенно заниженным ценам.

Данные злоумышленники заключают с гражданами фальшивые контракты и предлагают выбрать автомобили на известных международных платформах. После этого они требуют оплатить услуги и таможенные сборы на счета третьих лиц. Затем мошенники прекращают общение, оставляя граждан без транспортных средств и денег.

ФТС предупредила о возможной уголовной ответственности за подобные действия и порекомендовала проверять информацию о компаниях в интернете, избегать переводов денег частным лицам и использовать только официальные реквизиты.

Также в ФТС советуют доверять заполнение деклараций лишь надежным таможенным представителям и избегать предложений о «уникальных схемах» снижения пошлин, поскольку это является нарушением закона.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

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Источник: пресс-служба ФТС