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Россияне везут из-за границы подержанные авто вместо новых: импорт б/у машин вырос

Глава «Автостата» Целиков: Ввоз автомобилей с пробегом в РФ вырос на 2%

В первой половине 2025 года в Россию было ввезено 181,6 тыс. автомобилей с пробегом, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Об этом сообщил Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат». В то же время импорт новых автомобилей в страну снизился на 63%.

Почти половина подержанных машин (49,5%) за полугодие поступила в Россию из Японии. На втором месте находится Южная Корея (22,5%), далее следует Китай (12,4%). Также автомобили были ввезены из Грузии, Белоруссии, Германии, ОАЭ и других стран.

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Более половины ввезенных автомобилей (95,2 тыс. единиц) имели правый руль. В пятерку самых популярных марок вошли Toyota, Honda, Nissan, Suzuki и Subaru. Остальные б/у легковые автомобили (86,4 тыс. шт.) имели левое расположение руля. Среди них наиболее распространенными стали BMW, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz и Volkswagen.

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По информации аналитика, автомобили с дизельными двигателями составили 12,8% от общего импорта (23,3 тыс. единиц). Доля дизельных машин среди автомобилей с левым рулем составила 24,4%, а среди праворульных – только 2,3%. Наконец, доля электромобилей в общем объеме ввоза подержанных машин за полгода составила 0,6%.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 57
23.07.2025 
Фото:Unsplash
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