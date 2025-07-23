Дизель, полный привод, автомат — достойная замена «Крузаку» приедет на рынок РФ

BAIC анонсировал старт производства внедорожника BJ60 в РФ на заводе «Автотор»

Китайская фирма BAIC планирует расширить ассортимент своих автомобилей в России до конца 2025 года, сосредоточив внимание на линейке внедорожников BJ.

Первой премьерой станет дизельная версия рамного внедорожника BAIC BJ60, производство которого начнется на заводе «Автотор» в Калининграде.

BAIC BJ60 будет оснащен 2,0-литровым турбодизелем с 48-вольтовой системой, 8-ступенчатой АКП и полным приводом. У внедорожника появится радиаторная решетка с вертикальными ламелями и подсветкой в форме буквы U, 20-дюймовые диски и панорамная крыша.

BAIC BJ60

BAIC BJ60 будет позиционироваться как альтернатива Tank 500, при этом цена, возможно, будет более доступной.

Интерьер BAIC BJ60

Скоро после BJ60 планируется выпуск BJ40 нового поколения, который отличается от текущей версии отсутствием съемного пластикового верха. Однако у BJ40 останется неразрезной задний мост, понижающая передача, 2,0-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, и полный привод.

Вероятно, третьей моделью станет один из автомобилей, представленный в Китае: это может быть среднеразмерный BJ30 или одна из полноразмерных моделей (BJ80 или BJ90).

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Источник: Autonews