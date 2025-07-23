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Дизель, полный привод, автомат — достойная замена «Крузаку» приедет на рынок РФ

BAIC анонсировал старт производства внедорожника BJ60 в РФ на заводе «Автотор»

Китайская фирма BAIC планирует расширить ассортимент своих автомобилей в России до конца 2025 года, сосредоточив внимание на линейке внедорожников BJ.

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Первой премьерой станет дизельная версия рамного внедорожника BAIC BJ60, производство которого начнется на заводе «Автотор» в Калининграде.

BAIC BJ60 будет оснащен 2,0-литровым турбодизелем с 48-вольтовой системой, 8-ступенчатой АКП и полным приводом. У внедорожника появится радиаторная решетка с вертикальными ламелями и подсветкой в форме буквы U, 20-дюймовые диски и панорамная крыша.

BAIC BJ60
BAIC BJ60
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BAIC BJ60 будет позиционироваться как альтернатива Tank 500, при этом цена, возможно, будет более доступной.

Интерьер BAIC BJ60
Интерьер BAIC BJ60

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Скоро после BJ60 планируется выпуск BJ40 нового поколения, который отличается от текущей версии отсутствием съемного пластикового верха. Однако у BJ40 останется неразрезной задний мост, понижающая передача, 2,0-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, и полный привод.

Вероятно, третьей моделью станет один из автомобилей, представленный в Китае: это может быть среднеразмерный BJ30 или одна из полноразмерных моделей (BJ80 или BJ90).

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:BAIC
Количество просмотров 94
23.07.2025 
Фото:BAIC
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