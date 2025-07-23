Этим гражданам могут запретить водить машину: комментарий адвоката

Адвокат Кузьминова: Приставы могут запретить должникам по алиментам водить авто

Приставы имеют право запрещать должникам по алиментам управлять автомобилем, сообщила адвокат и управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.

Она пояснила, что это является промежуточной, но значимой мерой для вынуждения исполнить обязательства по содержанию детей, и активно применяется к неплательщикам.

К ограничительной мере, введенной службой судебных приставов, относятся такие транспортные средства, как автомобили, самолеты, морские и речные суда, мотоциклы, мопеды, квадроциклы и другие самоходные машины, включая тракторы и экскаваторы.

Кузьминова также отметила, что такие ограничения могут значительно повлиять на жизнь должников, особенно если их неофициальная работа связана с транспортом.

По словам адвоката, закон позволяет отменить ограничение, если управление транспортным средством является единственным источником официального дохода, однако для этого нужно будет предоставить соответствующие доказательства.

В случае нарушения установленных ограничений неплательщику может грозить выполнение обязательных работ на срок до 50 часов или лишение прав на срок до 1 года, предостерегла Кузьминова.

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Источник: РИА Новости