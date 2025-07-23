Популярный рамный внедорожник обновился: первые изображения
Great Wall опубликовал первые фото обновленного внедорожника Tank 500
Компания Great Wall представила первые изображения обновленного внедорожника Tank 500.
Обновленный Tank 500
Внешность автомобиля претерпит небольшие изменения, кроме того, расширится перечень доступного оснащения.
В числе новшеств значатся новые решетка радиатора и хромированные вставки в основных блоках фар. В интерьере будут установлены новое рулевое колесо и усовершенствованная панель управления с дополнительными функциями для задних пассажиров.
Интерьер обновленного Tank 500
Обновленный Tank 500 уже сертифицирован для рынка Китая и будет представлен с двумя гибридными установками Hi4-T и Hi4-Z, которые способны развивать мощность до 863 лошадиных сил.
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Источник: AutoHome
Фото:Autohome
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23.07.2025
Фото:Autohome
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