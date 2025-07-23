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Популярный рамный внедорожник обновился: первые изображения

Great Wall опубликовал первые фото обновленного внедорожника Tank 500

Компания Great Wall представила первые изображения обновленного внедорожника Tank 500.

Обновленный Tank 500
Обновленный Tank 500

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Внешность автомобиля претерпит небольшие изменения, кроме того, расширится перечень доступного оснащения.

В числе новшеств значатся новые решетка радиатора и хромированные вставки в основных блоках фар. В интерьере будут установлены новое рулевое колесо и усовершенствованная панель управления с дополнительными функциями для задних пассажиров.

Интерьер обновленного Tank 500
Интерьер обновленного Tank 500

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Обновленный Tank 500 уже сертифицирован для рынка Китая и будет представлен с двумя гибридными установками Hi4-T и Hi4-Z, которые способны развивать мощность до 863 лошадиных сил.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

Источник: AutoHome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 138
23.07.2025 
Фото:Autohome
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