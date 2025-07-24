Популярный бренд выпустит большой внедорожник, подготовленный к русской зиме

Chery представит новый гибридный SUV iCaur на iCaur brand night 1 августа

Презентация первой модели нового бренда iCaur, принадлежащего Chery, состоится 1 августа на специальном мероприятии iCaur brand night в Дубае. На этом мероприятии будет представлен среднеразмерный гибридный SUV с технологией REEV, который в дальнейшем появится на российском рынке, о чем сообщили в пресс-службе Chery.

Автомобиль, разработанный для путешественников и любителей высокой проходимости, имеет внушительные размеры – его длина составляет почти пять метров. Он отличается выразительным дизайном внедорожника и современными характеристиками, что делает его идеальным для России с ее разнообразными ландшафтами и тяжелыми погодными условиями.

iCaur

«iCaur сочетает строгий контроль производства и современные технологии, чтобы создать продукт, который сможет вызвать глубокий отклик у наших клиентов», – отметил генеральный директор iCaur International Си Фонхуа.

Технология REEV, установленная на новом SUV, обеспечивает широкий запас хода и высокую энергоэффективность. Это особенно важно для России, где зачастую требуется преодолевать большие расстояния для поездок между населенными пунктами.

Модель будет отличаться также повышенной надежностью и стабильной работой в условиях экстремально низких температур, что позволяет не беспокоиться о запасе хода даже в суровых климатических условиях. Для российского рынка iCaur готовит адаптированные версии с улучшенными настройками подвески, которые обеспечат высокий уровень проходимости в различных погодных условиях и на сложных маршрутах.

iCaur

В рамках сервисной поддержки в России бренд продемонстрирует свою приверженность к инновациям. Обслуживание клиентов будет осуществляться с помощью гуманоидного робота AiMOGA, который обеспечит индивидуальный подход и профессионализм.

Ориентация на инновации также находит отражение в дизайне iCaur: автомобиль объединяет ретроэлементы с современными трендами, создавая узнаваемый образ, который будет интересен молодой аудитории.

Концепция бренда Cool Player Lifestyle выходит за рамки обычных представлений об автомобилях, создавая сообщество пользователей, которым предлагается делиться идеями по кастомизации и впечатлениями от путешествий. Такой подход соответствует запросам современного человека, который ценит индивидуальность, свободу и стремится идти в ногу со временем.

Появление гибридного SUV от iCaur станет важным событием на российском автомобильном рынке и может привлечь внимание к иновациям и активному образу жизни, уверены в Chery.

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Источник: Автоновости дня