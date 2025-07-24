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Популярный бренд выпустит большой внедорожник, подготовленный к русской зиме

Chery представит новый гибридный SUV iCaur на iCaur brand night 1 августа

Презентация первой модели нового бренда iCaur, принадлежащего Chery, состоится 1 августа на специальном мероприятии iCaur brand night в Дубае. На этом мероприятии будет представлен среднеразмерный гибридный SUV с технологией REEV, который в дальнейшем появится на российском рынке, о чем сообщили в пресс-службе Chery.

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Автомобиль, разработанный для путешественников и любителей высокой проходимости, имеет внушительные размеры – его длина составляет почти пять метров. Он отличается выразительным дизайном внедорожника и современными характеристиками, что делает его идеальным для России с ее разнообразными ландшафтами и тяжелыми погодными условиями.

iCaur
iCaur
«iCaur сочетает строгий контроль производства и современные технологии, чтобы создать продукт, который сможет вызвать глубокий отклик у наших клиентов», – отметил генеральный директор iCaur International Си Фонхуа.
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ТЕСТ МАСЕЛ

Технология REEV, установленная на новом SUV, обеспечивает широкий запас хода и высокую энергоэффективность. Это особенно важно для России, где зачастую требуется преодолевать большие расстояния для поездок между населенными пунктами.

Модель будет отличаться также повышенной надежностью и стабильной работой в условиях экстремально низких температур, что позволяет не беспокоиться о запасе хода даже в суровых климатических условиях. Для российского рынка iCaur готовит адаптированные версии с улучшенными настройками подвески, которые обеспечат высокий уровень проходимости в различных погодных условиях и на сложных маршрутах.

iCaur
iCaur

В рамках сервисной поддержки в России бренд продемонстрирует свою приверженность к инновациям. Обслуживание клиентов будет осуществляться с помощью гуманоидного робота AiMOGA, который обеспечит индивидуальный подход и профессионализм.

Ориентация на инновации также находит отражение в дизайне iCaur: автомобиль объединяет ретроэлементы с современными трендами, создавая узнаваемый образ, который будет интересен молодой аудитории.

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Концепция бренда Cool Player Lifestyle выходит за рамки обычных представлений об автомобилях, создавая сообщество пользователей, которым предлагается делиться идеями по кастомизации и впечатлениями от путешествий. Такой подход соответствует запросам современного человека, который ценит индивидуальность, свободу и стремится идти в ногу со временем.

Появление гибридного SUV от iCaur станет важным событием на российском автомобильном рынке и может привлечь внимание к иновациям и активному образу жизни, уверены в Chery.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:iCaur
Количество просмотров 7
24.07.2025 
Фото:iCaur
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