Сериал про... АВТОВАЗ! Первые подробности

В Самарской области начнутся съемки сериала про АВТОВАЗ

Три сезона по десять серий в каждом – таков план московской кинокомпании «Нью Синема Дистрибьюшн», затеявшей съемки сериала в Самарской области. Основной темой «многосерийной саги», как называют ее создатели, станет Волжский автозавод в Тольятти.

«Сериал о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время, через личные истории и судьбы трех поколений героев. Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка. Зритель узнает ключевые моменты развития современной России глазами простых заводчан, врачей, силовиков, чиновников», — рассказал продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани.

Действие сериала начнется в 1980-х, который был сломом эпох: «восьмерка» вытесняла с конвейера первое семейство ВАЗ

Команда сериала планирует детально следовать историческим фактам, а прототипами героев будут реальные люди. Островерх-Кванчиани отметил, что ролей в сериале будет очень много, и на эти роли планируется привлекать преимущественно региональных актеров, причем не обязательно профессиональных. Пробы начнутся в сентябре, сообщил продюсер...

Интересно, что за последние несколько лет это далеко не первый сериал, использующий в сюжете вазовско-ностальгические коннотации и снимающийся именно в Тольятти: в 2022-м тут работали над криминальной драмеди «Лада Голд», а в 2023-м – над приключенческой комедией «5 копеек», которая и названием, и, отчасти, фабулой перекликалась с первым проектом.

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Источник: 63.ru