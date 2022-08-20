Полностью золотая Lada снимается в новом сериале (видео)

Золотая она, конечно, не в реальной жизни, а именно по сюжету криминально-приключенческой картины.

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Съемки многосерийного фильма «Лада Голд» для онлайн-кинотеатра IVI стартовали еще в конце июля в Москве, затем продолжились в Астрахани, а к середине августа добрались до родины Жигулей — проходной завода АВТОВАЗ в Тольятти, где приезд на съемочную площадку актера Павла Прилучного был заснят на видео. Кроме него в сериале заняты Роман Евдокимов и Эльдар Калимулин, Анна Богомолова, Стася Милославская и другие.

Как обычно, на мелкие роли приглашаются и актеры из местных — в Тольятти, например, съемочной группе потребовалось несколько десятков мужчин, типаж которых соответствует понятию «браток», а также исполнителей азиатской внешности. Дело в том, что сериал — криминальный.

По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур (Роман Евдокимов) и Павел (Эльдар Калимулин) отправляются в путешествие на универсале ВАЗ-21043, полностью сделанном из бандитского золота. За парнями на золотой «четверке» начинается охота...

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Создает сериал продюсерская компания «Среда», сценаристом и режиссером является родившийся в Самаре (как раз недалеко от Тольятти) Егор Чикчанов, уже снявший в 2022 году для IVI вполне успешный сериал «И снова здравствуйте!». Сопродюсером фильма «Лада Голд» выступил Александр Цекало. Выход на экраны запланирован на 2023 год.

А на чем герои мужских сериалов ездят в реальной жизни? Мы узнали!

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Фото: kino-teatr.ru

Видео: ВКонтакте / ТОЛЬЯТТИ