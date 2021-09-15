3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни? — журнал За рулем

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3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?

Особой популярностью на нашем телевидении пользуются сериалы с сюжетами про полицейских, военных и детективов, где происходят перестрелки, погони и драки. Ключевые персонажи в таких сериалах — брутальные ребята, и передвигаются они на соответствующих машинах.

Никита Панфилов

3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?
42-летний актёр играет в длительном сериале «Пёс» харизматичного сыщика по имени Макс, которому помогает в работе овчарка, — привет, «Комиссар Рекс» и «Возвращение Мухтара».

По сюжету Макс с Псом всегда успешно раскрывают преступления. Брутальный главный герой зачастую решает проблемы с помощью кулаков.

В сериале транспортное средство у него подобающее —однорядный пикап Chevrolet Silverado К1500.

В реальной жизни Панфилов замечен за рулем седана BMW M5 и мощного маслкара Dodge Challenger SRT американского происхождения.

3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?

Гоша Куценко

3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?
Всеми известный актёр снялся в сериале «Скорая помощь» в роли Константина Кулыгина. Нетрудно догадаться, что его герой работает на специальной ГАЗели и спасает немало жизней. Ведь Кулыгин является профессиональным врачом.

Строптивый врач нашёл место и для романтических отношений. Но это ему не мешает проводить чудеса диагностики и врачебного искусства на вызовах.

За пределами съемочной площадки Гоша Куценко передвигается на Range Rover, Subaru Impreza WRX STI и Jaguar J-Pace. В соцсетях актера также засветился британский ретромобиль Morgan Aero 8.

3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?

Арсений Робак

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Молодой актёр показал себя в сериале «Горячая Точка» в качестве бывшего военного-контрактника по имени Женя.

Начало 2000-х, храбрый персонаж вместе с ветеранами горячих точек пытается бороться за справедливость в провинциальном городке.

3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?

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Вне съёмок Робак управляет легендарным спорткаром Chevrolet Camaro ярко-красного цвета. Модель считается прямым конкурентом вышеупомянутого Dodge Challenger.

***

Очевидно, что актеры «мужских» сериалов и вне съемочной площадки предпочитают брутальные мощные автомобили. Или вынуждены поддерживать имидж своего персонажа в кино?

Фото: соцсети
3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?

Особой популярностью на нашем телевидении пользуются сериалы с сюжетами про полицейских, военных и детективов, где происходят перестрелки, погони и драки. Ключевые персонажи в таких сериалах — брутальные ребята, и передвигаются они на соответствующих машинах.

3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни? — фото 12778153 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни? — фото 12778143 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни? — фото 12778133 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?
3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?

Особой популярностью на нашем телевидении пользуются сериалы с сюжетами про полицейских, военных и детективов, где происходят перестрелки, погони и драки. Ключевые персонажи в таких сериалах — брутальные ребята, и передвигаются они на соответствующих машинах.

3 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни? — фото 12778173 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни? — фото 12778153 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни? — фото 12778123 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни? — фото 12778133 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни? — фото 12778143 главных героя мужских сериалов — на чем они ездят в жизни?
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