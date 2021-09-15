Никита Панфилов
По сюжету Макс с Псом всегда успешно раскрывают преступления. Брутальный главный герой зачастую решает проблемы с помощью кулаков.
В сериале транспортное средство у него подобающее —однорядный пикап Chevrolet Silverado К1500.
В реальной жизни Панфилов замечен за рулем седана BMW M5 и мощного маслкара Dodge Challenger SRT американского происхождения.
Гоша Куценко
Строптивый врач нашёл место и для романтических отношений. Но это ему не мешает проводить чудеса диагностики и врачебного искусства на вызовах.
За пределами съемочной площадки Гоша Куценко передвигается на Range Rover, Subaru Impreza WRX STI и Jaguar J-Pace. В соцсетях актера также засветился британский ретромобиль Morgan Aero 8.
Арсений Робак
Молодой актёр показал себя в сериале «Горячая Точка» в качестве бывшего военного-контрактника по имени Женя.
Начало 2000-х, храбрый персонаж вместе с ветеранами горячих точек пытается бороться за справедливость в провинциальном городке.
Вне съёмок Робак управляет легендарным спорткаром Chevrolet Camaro ярко-красного цвета. Модель считается прямым конкурентом вышеупомянутого Dodge Challenger.
***
Очевидно, что актеры «мужских» сериалов и вне съемочной площадки предпочитают брутальные мощные автомобили. Или вынуждены поддерживать имидж своего персонажа в кино?
- Недавно мы рассказывали о машинах игроков нашей футбольной сборной и их тренера (на тот момент Станислава Черчесова).
- Volkswagen подарил тренеру сборной России по футболу новый Touareg.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.