Особой популярностью на нашем телевидении пользуются сериалы с сюжетами про полицейских, военных и детективов, где происходят перестрелки, погони и драки. Ключевые персонажи в таких сериалах — брутальные ребята, и передвигаются они на соответствующих машинах.

Никита Панфилов

42-летний актёр играет в длительном сериале «Пёс» харизматичного сыщика по имени Макс, которому помогает в работе овчарка, — привет, «Комиссар Рекс» и «Возвращение Мухтара».

По сюжету Макс с Псом всегда успешно раскрывают преступления. Брутальный главный герой зачастую решает проблемы с помощью кулаков.

В сериале транспортное средство у него подобающее —однорядный пикап Chevrolet Silverado К1500.

В реальной жизни Панфилов замечен за рулем седана BMW M5 и мощного маслкара Dodge Challenger SRT американского происхождения.

Гоша Куценко

Всеми известный актёр снялся в сериале «Скорая помощь» в роли Константина Кулыгина. Нетрудно догадаться, что его герой работает на специальной ГАЗели и спасает немало жизней. Ведь Кулыгин является профессиональным врачом.

Строптивый врач нашёл место и для романтических отношений. Но это ему не мешает проводить чудеса диагностики и врачебного искусства на вызовах.

За пределами съемочной площадки Гоша Куценко передвигается на Range Rover, Subaru Impreza WRX STI и Jaguar J-Pace. В соцсетях актера также засветился британский ретромобиль Morgan Aero 8.

Арсений Робак

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Молодой актёр показал себя в сериале «Горячая Точка» в качестве бывшего военного-контрактника по имени Женя.

Начало 2000-х, храбрый персонаж вместе с ветеранами горячих точек пытается бороться за справедливость в провинциальном городке.

Вне съёмок Робак управляет легендарным спорткаром Chevrolet Camaro ярко-красного цвета. Модель считается прямым конкурентом вышеупомянутого Dodge Challenger.

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Очевидно, что актеры «мужских» сериалов и вне съемочной площадки предпочитают брутальные мощные автомобили. Или вынуждены поддерживать имидж своего персонажа в кино?

Фото: соцсети