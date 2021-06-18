Багги, велик, черепаха... На чем ездят футболисты сборной России

В ожидании очередного матча вспоминаем, на чем игроки нашей сборной передвигаются вне футбольного поля.

Материалы по теме На чем ездят Акинфеев и другие игроки российской сборной

Российские футболисты провели два матча на Чемпионате Европы и после поражения от Бельгии и победы над Финляндией сохраняют отличные шансы на выход в 1/8 финала. При определенных раскладах хватит даже ничьей в решающей встрече с Данией.

Антон Шунин

Московский динамовец предпочитает просторный и безопасный Chevrolet Tahoe. Цена на такой автомобиль начинается с 4 990 000 руб. Но может прокатиться и на велосипеде, автомобиле-багги, а то и вовсе на черепахе.

Юрий Дюпин

Голкипер казанского «Рубина» до успеха в футболе таксовал на белой «копейке». А когда начал профессиональную карьеру, пересел на Mercedes CLS 350 стоимостью около 6 500 000 руб. Правда, пару лет назад выставил его на продажу из-за пополнения в семье

Матвей Сафонов

О вратаре «Краснодара» известно не много. Наверняка знаем, что на отдыхе он рассекает на снегоходе.

Продолжение — на следующей странице.