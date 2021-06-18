Багги, велик, черепаха... На чем ездят футболисты сборной России

Российские футболисты провели два матча на Чемпионате Европы и после поражения от Бельгии и победы над Финляндией сохраняют отличные шансы на выход в 1/8 финала. При определенных раскладах хватит даже ничьей в решающей встрече с Данией.
Антон Шунин
Московский динамовец предпочитает просторный и безопасный Chevrolet Tahoe. Цена на такой автомобиль начинается с 4 990 000 руб. Но может прокатиться и на велосипеде, автомобиле-багги, а то и вовсе на черепахе.
Юрий Дюпин
Голкипер казанского «Рубина» до успеха в футболе таксовал на белой «копейке». А когда начал профессиональную карьеру, пересел на Mercedes CLS 350 стоимостью около 6 500 000 руб. Правда, пару лет назад выставил его на продажу из-за пополнения в семье
Матвей Сафонов
О вратаре «Краснодара» известно не много. Наверняка знаем, что на отдыхе он рассекает на снегоходе.