Багги, велик, черепаха... На чем ездят футболисты сборной России — журнал За рулем

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Багги, велик, черепаха... На чем ездят футболисты сборной России

В ожидании очередного матча вспоминаем, на чем игроки нашей сборной передвигаются вне футбольного поля.

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На чем ездят Акинфеев и другие игроки российской сборной

Российские футболисты провели два матча на Чемпионате Европы и после поражения от Бельгии и победы над Финляндией сохраняют отличные шансы на выход в 1/8 финала. При определенных раскладах хватит даже ничьей в решающей встрече с Данией.

Антон Шунин

Московский динамовец предпочитает просторный и безопасный Chevrolet Tahoe. Цена на такой автомобиль начинается с 4 990 000 руб. Но может прокатиться и на велосипеде, автомобиле-багги, а то и вовсе на черепахе.


Юрий Дюпин

Голкипер казанского «Рубина» до успеха в футболе таксовал на белой «копейке». А когда начал профессиональную карьеру, пересел на Mercedes CLS 350 стоимостью около 6 500 000 руб. Правда, пару лет назад выставил его на продажу из-за пополнения в семье


Матвей Сафонов

О вратаре «Краснодара» известно не много. Наверняка знаем, что на отдыхе он рассекает на снегоходе.


Продолжение — на следующей странице.

Багги, велик, черепаха... На чем ездят футболисты сборной России

В ожидании очередного матча вспоминаем, на чем игроки нашей сборной передвигаются вне футбольного поля.

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