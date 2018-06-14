Введение обязательных ЭПТС пока отложили на полтора года. Ряду стран, которые входят в Евразийскую экономическую комиссию, потребуется еще время для отладки технической базы электронного документа. Решение об отсрочке также дает возможность наладить более четкое межгосударственное взаимодействие участников систем электронных паспортов.
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На чем ездят Акинфеев и другие игроки российской сборной
Люди, сделавшие соревнование главной частью своей жизни, и за пределами поля предпочитают скорость и драйв: спорткары, мощные внедорожники и гоночные велосипеды, по стоимости сопоставимые с подержанной иномаркой. Сегодня наша сборная сыграет свой первый матч на ЧМ-2018 по футболу. На чем же передвигаются наши парни вне газона?
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