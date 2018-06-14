На чем ездят Акинфеев и другие игроки российской сборной Люди, сделавшие соревнование главной частью своей жизни, и за пределами поля предпочитают скорость и драйв: спорткары, мощные внедорожники и гоночные велосипеды, по стоимости сопоставимые с подержанной иномаркой. Сегодня наша сборная сыграет свой первый матч на ЧМ-2018 по футболу. На чем же передвигаются наши парни вне газона? 5 плюсов и один минус седана Toyota Camry Для российского рынка новое поколение Camry стало одной из главных новинок первого полугодия. Еще бы, ведь тойотовский седан много лет подряд занимает лидирующую позицию по продажам в своем сегменте. Откуда такая популярность? Что сделать, чтобы не слепили фары: 6 советов В ночной езде несколько таящих опасности факторов. Один из главных — ослепление фарами, из-за которого утрачивается и без того небольшая видимость. Мы собрали ряд советов о том, как бороться с этой проблемой.