На чем ездят Акинфеев и другие игроки российской сборной

Люди, сделавшие соревнование главной частью своей жизни, и за пределами поля предпочитают скорость и драйв: спорткары, мощные внедорожники и гоночные велосипеды, по стоимости сопоставимые с подержанной иномаркой. Сегодня наша сборная сыграет свой первый матч на ЧМ-2018 по футболу. На чем же передвигаются наши парни вне газона?

На чем ездят Акинфеев и другие игроки российской сборной
Текст: Елена Старикова
Фото: Instagram-аккаунты спортсменов и компании-производители
На чем ездят Акинфеев и другие игроки российской сборной
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