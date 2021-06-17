861 л.с. в гараже Станислава Черчесова

Главный тренер сборной России по футболу, которая не очень хорошо стартовала в чемпионате Евро-2021, предпочитает большие и солидные кроссоверы.

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Вчера наша сборная одержала первую победу на чемпионате Европы 2021, оказавшись сильнее сборной Финляндии, которую обыграла со счетом 1:0. За этой победой, надеемся не последней на чемпионате, стоит главный тренер Станислав Черчесов.

Он занимает этот пост с 11 августа 2016 года, и в 2018 году его подопечные дошли до 1/4 финала Чемпионата мира, чего прежде не бывало. Теперь от Черчесова ждут подобного результата. Да, он отлично управляется со сборной, и не хуже — с автомобилями, выбирая большие и мощные кроссоверы, требующие отличных навыков вождения.

Самый крупный «немец»

Самыми статусными автомобилями для никуда не спешащего мужчины, знающего себе цену, являются машины марки Mercedes—Benz. Выбор здесь огромен, но больше других Станиславу Черчесову по вкусу пришелся Mercedes-Benz GL 500 4MATIC второго поколения, которое выпускалось с 2012 по 2016 годы. Сегодня эта модель продается под названием GLS.

Кроссовер главного тренера сборной оснащен битурбированным бензиновым двигателем объемом 4,7 литра и мощностью 435 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым автоматом. Разгоняется такой автомобиль до 100 км/ч за 5,4 секунды, а его 5,12-метровый кузов требует сноровки при маневрировании.

Самый аристократичный «американец»

В гараже Станислава Черчесова есть и американский кроссовер Cadillac Escalade четвертого поколения, который он купил недавно. Возможно, что после анонса нового поколения Escalade, которое лишилось фирменных вертикальных фар и стало внешне напоминать минивэн, наш главный тренер поспешил приобрести кроссовер «старой закалки».

Приобретенный им Cadillac Escalade оснащен 6,2-литровым безнаддувным двигателем мощностью 426 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Разгоняется такой кроссовер до 100 км/ч за 6,5 секунды. Медленнее, чем Mercedes—Benz, но… Это уже 5,18-метровый автомобиль массой не 2445, а 2651 кг.

Как и Мерседесом, этим автомобилем нужно уметь управлять и соизмерять его мощь и размеры с окружающим миром.

Кстати, автомобили сборной России по футболу предоставляет компания Volkswagen.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, фирмы-производители, instagram.com/cadillacrussia/