Этот автомобиль стал самым продаваемым в Европе: в России известен его «брат»

Dacia Sandero стал лидером продаж в Европе с 128 842 проданными авто в 2025 году

Компактный хэтчбек Dacia Sandero по результатам первого полугодия 2025 года занял первое место на европейском авторынке, согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, представленных экспертами агентства «Автостат».

В отчете указывается, что за шесть месяцев продажи Dacia Sandero достигли 128 842 автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Вторую позицию занимает Renault Clio, проданный в количестве 122 489 единиц, с увеличением на 7%.

Третьей по популярности моделью стал Peugeot 208 с 109 146 проданными автомобилями, что составляет рост на 2%.

Dacia Sandero

Далее следует Volkswagen T-Roc, выбранный 106 118 покупателями (продажи снизились на 5%).

Замыкает первую пятерку Volkswagen Golf с тиражом 104 162 машины и падением на 17%. В десятку самых продаваемых машин Европы также попали Volkswagen Tiguan (97 508 шт.; +28%), Dacia Duster (97 188 шт.; +9%), Peugeot 2008 (96 378 шт.; +3%), Citroen C3 (95 891 шт.; -9%) и Toyota Yaris Cross (95 513 шт.; -5%).

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Источник: Автостат