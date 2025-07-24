Этот автомобиль стал самым продаваемым в Европе: в России известен его «брат»

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Dacia Sandero стал лидером продаж в Европе с 128 842 проданными авто в 2025 году

Компактный хэтчбек Dacia Sandero по результатам первого полугодия 2025 года занял первое место на европейском авторынке, согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, представленных экспертами агентства «Автостат».

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В отчете указывается, что за шесть месяцев продажи Dacia Sandero достигли 128 842 автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Вторую позицию занимает Renault Clio, проданный в количестве 122 489 единиц, с увеличением на 7%.

Третьей по популярности моделью стал Peugeot 208 с 109 146 проданными автомобилями, что составляет рост на 2%.

Dacia Sandero
Dacia Sandero
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Далее следует Volkswagen T-Roc, выбранный 106 118 покупателями (продажи снизились на 5%).

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Замыкает первую пятерку Volkswagen Golf с тиражом 104 162 машины и падением на 17%. В десятку самых продаваемых машин Европы также попали Volkswagen Tiguan (97 508 шт.; +28%), Dacia Duster (97 188 шт.; +9%), Peugeot 2008 (96 378 шт.; +3%), Citroen C3 (95 891 шт.; -9%) и Toyota Yaris Cross (95 513 шт.; -5%).

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 17
24.07.2025 
Фото:Dacia
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Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
+1