Автомобили этой марки активно скупают юрлица

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Эксперт Олег Мосеев: 86% автомобилей Jetta в июне куплены юридическими лицами

Согласно информации независимого эксперта Олега Мосеева, опирающегося на данные «Автостата», в июне 86% всех автомобилей марки Jetta в России были приобретены юридическими лицами.

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Это самый высокий уровень среди всех представленных брендов, указывающий на акцент марки на корпоративный сектор.

На втором месте с 75% продаж был бренд Great Wall, после него с результатом 66% расположился УАЗ.

Далее следует Sollers – 64% и Foton – 61%.

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В противовес этому бренды Livan и Soueast, в основном, ориентированы на частных клиентов, так как в июне 99% их продаж пришлось на физических лиц. У SWM и Changan этот показатель составляет 98% и 95% соответственно.

Источник: Олег Мосеев

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Лежнин Роман
Фото:Jetta
Количество просмотров 16
24.07.2025 
Фото:Jetta
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