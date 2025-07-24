Автомобили этой марки активно скупают юрлица

Эксперт Олег Мосеев: 86% автомобилей Jetta в июне куплены юридическими лицами

Согласно информации независимого эксперта Олега Мосеева, опирающегося на данные «Автостата», в июне 86% всех автомобилей марки Jetta в России были приобретены юридическими лицами.

Это самый высокий уровень среди всех представленных брендов, указывающий на акцент марки на корпоративный сектор.

На втором месте с 75% продаж был бренд Great Wall, после него с результатом 66% расположился УАЗ.

Далее следует Sollers – 64% и Foton – 61%.

В противовес этому бренды Livan и Soueast, в основном, ориентированы на частных клиентов, так как в июне 99% их продаж пришлось на физических лиц. У SWM и Changan этот показатель составляет 98% и 95% соответственно.

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Источник: Олег Мосеев