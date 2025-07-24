1,4 литра, автомат: новый бюджетный кроссовер Hyundai привезли в Россию

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Hyundai Bayon по цене от ₽2,3 млн

Кроссоверы Hyundai Bayon сейчас предлагаются в России на многих сайтах бесплатных объявлений. Самая низкая цена на новый Hyundai Bayon зафиксирована у официального дилера в Набережных Челнах, который оценил кроссовер в комплектации Style в 2 320 000 рублей.

Эта версия включает в себя простую аналоговую панель приборов, мультифункциональный руль, климат-контроль, заднюю камеру, системы подогрева для руля, зеркал и заднего стекла, а также поддержку бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя, датчики света и дождя.

В похожей комплектации Prime стоимость кроссовера составляет 2 394 600 рублей, его продает мультибрендовый автосалон в Саратове. В Сальске Ростовской области цена кроссовера составляет 2 449 900 рублей, а в Перми – 2 480 000 рублей.

Hyundai Bayon

В Екатеринбурге аналогичный Hyundai Bayon предлагается за 2 650 000 рублей. Однако за такую же сумму в Саратове можно приобрести более высокую комплектацию High-Tech, которая включает цифровую панель, продвинутую мультимедийную систему с увеличенным экраном и другие опции.

Интерьер Hyundai Bayon

Все модели Bayon имеют одинаковую техническую начинку: под капотом установлен 100-сильный бензиновый двигатель MPI объемом 1,4 литра, работающий с классическим 6-ступенчатым автоматом, привод передний.

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Источник: «Автоновости дня»