Автопроизводство в России продолжает падать: свежие данные Росстата

В России выпуск легковых автомобилей снизился в июне на 28%

В первом полугодии 2025 года производство легковых автомобилей в России уменьшилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 326 тысяч единиц (по данным Росстата).

В июне выпуск легковых автомобилей снизился в годовом выражении на 28,2%, составив 45 тысяч штук. Однако этот показатель оказался на 28,4% выше мая 2025 года.

Производство грузовых автомобилей за первую половину 2025 года упало на 23,9%, до 68,8 тысячи единиц. В июне было выпущено 10,3 тысячи грузовиков, что на 40,3% меньше, чем в июне прошлого года, но на 15,6% больше, чем в мае 2025 года.

В период с января по июнь выпущено 4,7 тысячи автобусов массой более 5 тонн, что на 37,4% ниже показателей за аналогичный период 2024 года. В июне 2025 года производство таких автобусов уменьшилось на 25,7% и составило 858 единиц, что на 19,5% больше, чем в мае 2025 года.

Также в первом полугодии произведено 7,8 тысячи автобусов массой менее 5 тонн, что составляет снижение на 22,6%. В июне 2025 года выпуск таких автобусов составил 1,2 тысячи единиц, что на 37% меньше по сравнению с прошлым годом, но на 31,4% больше, чем в мае текущего года.

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Источник: ТАСС