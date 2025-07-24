Новый 7-местный кроссовер российской сборки уже появился у дилеров

Начались отгрузки кроссоверов Москвич 8 российским дилерам

Кроссовер Москвич 8 уже поступакт к российским дилерам. В частности, модель появилась в дилерских центрах «Рольф», о чем сообщила компания.

По словам Николая Иванова, директора департамента новых автомобилей «Рольф», новинка попадает в крайне конкурентный сегмент, во многом занятый китайскими марками, такими как Chery и Haval.

Он добавил, что «Москвичу» будет непросто в этой ситуации, отметив, что новый кроссовер, скорее всего, не станет ключевой моделью для бренда, и его доля может составить около 15%. По мнению Иванова, клиенты предпочитают максимально оснащенные версии автомобилей, так как дополнительные опции стоят относительно недорого.

Москвич 8

Кроссовер Москвич 8 имеет габариты: длина 4824 мм, ширина 1870 мм и высота 1756 мм, с колесной базой 2830 мм. Внешний вид включает массивную радиаторную решетку и светодиодную оптику, а также 19-дюймовые легкосплавные диски. Автомобиль оборудован 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 174 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Интерьер Москвич 8

Москвич 8 предлагает три уровня оснащения: «Бизнес», «Техно» и «Премиум», с ценами от 2 980 000 до 3 370 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автостат»