Популярные кроссоверы попали под отзыв в России из-за риска возгорания

ООО «ВиСиАр» проведет отзыв кроссоверов Volvo из-за перегрева аккумулятора

В России будет проведена добровольная отзывная кампания, затрагивающая почти 300 кроссоверов Volvo.

ООО «ВиСиАр», представляющее интересы шведского бренда, объявило об отзыве 280 автомобилей моделей XC60 и XC90, которые были реализованы на российском рынке в период с 2020 по 2022 год.

Причиной для отзыва стало возможное перегревание аккумуляторной батареи, что в редких случаях может привести к возгоранию.

Volvo XC60

Специалисты компании «ВиСиАр» проведут проверку и, если потребуется, заменят ячейки высоковольтного аккумулятора.

Volvo XC90

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Напомним, что раньше Volvo также проводила отзывы автомобилей в России. В 2019 году под отзыв попали почти 4500 машин, включая модели XC60 и XC90, из-за рисков возгорания в моторном отсеке.

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Источник: Автоновости дня