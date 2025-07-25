Популярные кроссоверы попали под отзыв в России из-за риска возгорания
В России будет проведена добровольная отзывная кампания, затрагивающая почти 300 кроссоверов Volvo.
ООО «ВиСиАр», представляющее интересы шведского бренда, объявило об отзыве 280 автомобилей моделей XC60 и XC90, которые были реализованы на российском рынке в период с 2020 по 2022 год.
Причиной для отзыва стало возможное перегревание аккумуляторной батареи, что в редких случаях может привести к возгоранию.
Специалисты компании «ВиСиАр» проведут проверку и, если потребуется, заменят ячейки высоковольтного аккумулятора.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Напомним, что раньше Volvo также проводила отзывы автомобилей в России. В 2019 году под отзыв попали почти 4500 машин, включая модели XC60 и XC90, из-за рисков возгорания в моторном отсеке.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Автоновости дня