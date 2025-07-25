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Популярные кроссоверы попали под отзыв в России из-за риска возгорания

ООО «ВиСиАр» проведет отзыв кроссоверов Volvo из-за перегрева аккумулятора

В России будет проведена добровольная отзывная кампания, затрагивающая почти 300 кроссоверов Volvo.

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ООО «ВиСиАр», представляющее интересы шведского бренда, объявило об отзыве 280 автомобилей моделей XC60 и XC90, которые были реализованы на российском рынке в период с 2020 по 2022 год.

Причиной для отзыва стало возможное перегревание аккумуляторной батареи, что в редких случаях может привести к возгоранию.

Volvo XC60
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Специалисты компании «ВиСиАр» проведут проверку и, если потребуется, заменят ячейки высоковольтного аккумулятора.

Volvo XC90
Volvo XC90

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Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Напомним, что раньше Volvo также проводила отзывы автомобилей в России. В 2019 году под отзыв попали почти 4500 машин, включая модели XC60 и XC90, из-за рисков возгорания в моторном отсеке.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Volvo
Количество просмотров 9
25.07.2025 
Фото:Unsplash | Volvo
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