#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей
28 июля
Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей
Правительство Подмосковья и «Автодор» обсуждают...
Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ
28 июля
Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ
Автодилеры в РФ сокращают сеть: эксперты о...
Интерьер Tank 500
28 июля
Один из самых популярных в России внедорожников обзавелся дизельным двигателем
Tank 500 с дизельным двигателем дебютировал на...

ВТБ Лизинг запустил специальное предложение на EXEED EXLANTIX ES

ВТБ Лизинг совместно с брендом EXEED объявляют о действии специального предложения на четырехдверное гибридное купе EXEED EXLANTIX ES

Клиенты лизинговой компании смогут приобрести автомобиль в лизинг по цене 5 590 000 руб. Субсидия на аванс позволит сэкономить 318 000 рублей, а налоговые преимущества – возместить еще 2 900 000 рублей. При оформлении автомобиля в лизинг с авансом 49% на срок до 60 месяцев размер ежемесячного платежа составит 89 150 рублей*.

Фото: пресс-служба ООО «ОНИВС РУС»
Фото: пресс-служба ООО «ОНИВС РУС»

Спортивное четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES сочетает инновационные технологии, высокий уровень комфорта и экологичность. EXEED EXLANTIX ES оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 469 л.с. с пиковым крутящим моментом 634 Н∙м, обеспечивая разгон с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Батарея ёмкостью 40 кВт/ч позволяет пройти расстояние до 180 км только на электричестве, а суммарный запас хода EXEED EXLANTIX ES составляет 1 231 км. Интерьер салона выполнен из высококачественных натуральных материалов. Современная мультимедийная система и передовые системы безопасности делают поездку комфортной и безопасной. EXEED EXLANTIX ES идеально подходит для тех, кто ценит технологические достижения и заботится об окружающей среде.

EXEED предлагает расширенный гарантийный срок на обслуживание линейки EXLANTIX – 8 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Восьмилетняя гарантия распространяется на все основные узлы и агрегаты автомобиля. На тяговый электродвигатель и высоковольтную аккумуляторную батарею гарантия распространяется в течение 8 лет или 160 000 км.


Фото: пресс-служба ООО «ОНИВС РУС»
Фото: пресс-служба ООО «ОНИВС РУС»

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей EXEED EXLANTIX ES можно в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Налоговые льготы до 45% доступны компаниям на ОСН (до 25% – налог на прибыль, до 20% – возврат НДС). Стоимость техники действительна на 28.07.2025.

Реклама|АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229|erid F7NfYUJCUneTRy6b8UEc

Подпишитесь на «За рулем» в
Фото:пресс-служба ООО «ОНИВС РУС»
28.07.2025 
Фото:пресс-служба ООО «ОНИВС РУС»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Exlantix ES

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв