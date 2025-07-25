Эти китайские автомобили признаны самыми качественными

Бренд Voyah выпускает самые качественные автомобили в Китае

Китайская Сеть качества автомобилей регулярно публикует списки наиболее надежных автомобилей на местном рынке. В очередном рейтинге оказались машины, собравшие наименьшее количество отрицательных отзывов относительно дефектов и проблем во время эксплуатации.

Сеть качества автомобилей создана в Китае при поддержке Администрации по регулированию рынка, и ее рейтинги формируются на основе потребительских жалоб на неисправности и выявленные дефекты. Основным критерием для оценки качества моделей служит количество набранных «штрафных» баллов.

На первом месте в этом рейтинге оказался бренд Voyah, представивший официально на российском рынке свои автомобили, собрав лишь 153 балла. Он специализируется на производстве гибридов и электрокаров, среди которых доступны три модели: седан Passion, кроссовер Free и минивэн Dream.

Второе место занимают автомобили, выпускаемые совместным предприятием Dongfeng-Honda, которые набрали 156 штрафных баллов. За ними следуют модели Volvo, собранные в Китае, и бренд GAC Hyptec с 157 и 158 баллами соответственно. Пятерку лидеров замыкает премиальный бренд Wey от компании Great Wall, который также представлен на российском рынке, получив 160 штрафных баллов и предлагая два гибридных кроссовера и минивэн.

В число десяти самых качественных автомобилей из Китая также вошли GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов). Популярный китайский бренд BYD, который является конкурентом Tesla, с 191 штрафным баллом оказался на 26 месте.

Автомобили брендов Chery, Haval, Geely и Changan, популярных среди россиян, расположены даже ниже в рейтинге. Например, Chery получила 224 штрафных балла и оказалась на 51-м месте, Haval с 210 баллами стал 42-м, Geely занял 27-е место с 192 баллами, а Changan, получивший 194 балла, расположился на 30-й позиции.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автоновости дня